Redel Viola, Cadeo: ‘È difficilissimo trovare un MVP, e questa è già una notizia’

Un PalaCalafiore festante ha fatto da cornice all’ultima, importante vittoria della Redel Viola contro il Monopoli. Un successo costruito con carattere e intelligenza tattica, che il coach Giulio Cadeo ha commentato con la consueta attenzione ai dettagli, ma anche con la soddisfazione di chi vede il percorso della squadra prendere forma.

“Fa estremamente piacere una bella vittoria come questa. Come c’eravamo detti in settimana, questa era una partita diversa. Dovevamo uscire un pò dal nostro modo di giocare abituale a metà campo, con delle letture. Volevamo fare una partita con più ritmo, più intensa, perché pensavamo fosse la soluzione migliore contro Monopoli. Nei primi due quarti siamo riusciti a fare questo, a spingere bene la palla, anche affrettando qualche tiro. L’avevamo messo in conto: se si vogliono alzare i ritmi, anche questo fa parte del gioco. In difesa avevamo deciso di fare tre cose e le abbiamo fatte fino all’inizio del terzo quarto. Poi qualcosina non è andata nel verso giusto”.

Il momento di difficoltà, però, non ha scalfito la determinazione dei ragazzi.

“Quando sono arrivati a -10, bastava poco. Però è già successo altre volte che la squadra lì abbia rifatto di nuovo le cose giuste. Sono stati bravi: abbiamo stretto un attimino di più in difesa, siamo riusciti ad aprire il campo e a correre di nuovo”.

Un capitolo a parte merita il ritorno in campo di Laquintana, punto luce della serata.

“Vederlo in campo è stato qualcosa di importante per noi. Ci teneva tantissimo, lo sapevamo. È un giocatore importantissimo. Aveva motivazioni diverse, ma non basta per guarire. Lo staff è sempre attento, presente. È stato fermo undici giorni consecutivi, ha fatto questa partita solo dopo due allenamenti. Non sapevamo quale potesse essere la sua vera condizione”.

Una delle chiavi del successo è stata, ancora una volta, l’apporto determinante della panchina.

“È difficilissimo trovare un MVP, e questa è già una notizia: vuol dire che tutti hanno fatto bene. Quando Monopoli ha provato la rimonta, Clark, Fiusco e Agbortabi dalla panchina sono stati fondamentali. Abbiamo un roster lungo con qualità diverse. Dobbiamo sfruttarle e trovare un equilibrio. Quando si riesce in questo, e si ha una panchina pronta ad attendere il proprio momento, allora la strada è quella giusta”.