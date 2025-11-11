City Now

Redel Viola, ceduta una pedina del roster

Il giocatore proseguirà la stagione sportiva in serie B1, con la Siaz

11 Novembre 2025 - 08:09 | Comunicato Stampa

Viola Redel vs Barcellona ()

La Redel Reggio Calabria comunica di aver rescisso in maniera consensuale il contratto con il giocatore Joseph Paulinus. Paulinus, ha lasciato questa mattina Reggio Calabria per Piazza Armerina, dove proseguirà la stagione sportiva in serie B1, con la Siaz.
Tutta la società ringrazia il giocatore per la professionalità dimostrata  e augura a JP le piu grandi soddisfazioni sportive e personali.

