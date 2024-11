Redel Viola, coach Cadeo: ‘Un altro passo verso la piena maturità’

L’allenatore neroarancio si è presentato in conferenza stampa post partita soddisfatto. Il derby dello Stretto vinto da Reggio Calabria, ha dimostrato le caratteristiche non solo tecniche, ma soprattutto mentali dei ragazzi di coach Cadeo che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“C’era molta tensione ed un po’ di nervosismo. Questa situazione dobbiamo trasformarla in maggiore qualità in campo. Ogni partita ha delle motivazioni e tensioni diverse, per migliorare come giocatori dobbiamo migliorare questi atteggiamenti. Questa è stata una partita vera da tutti i punti di vista”.