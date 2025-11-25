Redel Reggio Calabria, Laganà: ‘Aspettavo questo giorno. Esordio perfetto’

“Ero un pò contratto all’inizio, dopo la prima tripla mi sono sbloccato e la partita è andata bene”

Una serata da incorniciare, un esordio casalingo da sogno. Marco Laganà, il reggino di ritorno in maglia Viola, ha imbastito una prestazione da urlo che ha guidato la Redel Reggio Calabria alla schiacciante vittoria (96-65) sulla capolista Virtus Ragusa.

“Penso la serata perfetta – commenta Laganà in conferenza stampa – Aspettavo questo giorno dalla domenica scorsa. Abbiamo lavorato bene durante la settimana con entusiasmo, sapendo che affrontavamo la prima in classifica. Abbiamo approcciato la gara bene dal primo minuto”.

Il giocatore, accolto da un caloroso abbraccio del pubblico e da magliette a lui dedicate, racconta l’emozione del momento: “Ero un pò contratto all’inizio, emozionato dal fatto che era la prima in casa davanti a tanta gente che mi conosceva. Dopo la prima tripla mi sono sbloccato e la partita è andata bene”.

Sull’ambientamento nel nuovo gruppo, Laganà non ha dubbi: “Quando hai a che fare con brave persone prima che bravi giocatori è facile integrarsi. I ragazzi mi hanno accolto benissimo, mi hanno fatto sentire parte della squadra dal primo secondo”.

Alla domanda sul peso della sua esperienza, il giocatore trentatreenne risponde con maturità: “Non sono più un ragazzino, ho accumulato esperienza. Cercherò di aiutare questa squadra non solo coi punti, ma portando la mia mentalità e aiutando i ragazzi più giovani a migliorare. L’obiettivo è vincere, un passo alla volta”.

Un avvertimento chiude le sue dichiarazioni: “Dobbiamo restare umili. È vero che abbiamo vinto due partite di 30 punti, ma è un attimo se caliamo la concentrazione. Dobbiamo continuare così, spingere per tutta la settimana e arrivare pronti la domenica”.