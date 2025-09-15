Redel Viola, Lovino: ‘Non vediamo l’ora di allenarci sul nostro campo’

Dopo il test match giocato al PalaNebiolo di Messina contro la Virtus Ragusa, è l’assistant-coach della Redel Reggio Calabria, Vincenzo Lovino, a tracciare un bilancio squadra in avvicinamento al campionato. Un’amichevole disputata lontano da casa, come sottolineato dallo stesso allenatore, che ha voluto prima di tutto fare una premessa sulla situazione impiantistica.

“Non vediamo l’ora di cominciare quanto prima ad allenarci sul nostro campo da gioco”.

Riguardo alla partita contro Ragusa…

“Bene sicuramente per i primi due quarti. Poi siamo andati un po’ in calando. Forse è un aspetto negativo che si sta ripetendo in questi amichevoli. Bisogna lavorare per trovare qualità nel gioco per tutti i quattro quarti”.

Non solo in attacco, ma anche in difesa ci sono margini per migliorare.

“Dobbiamo ancora crescere dal punto di vista difensivo, ma ci stiamo lavorando. Stiamo facendo il percorso che questa squadra deve fare. In queste amichevoli abbiamo fatto delle prove per determinate situazioni da testate in campo. Ci faremo trovare pronti per l’appuntamento del Trofeo Sant’Ambrogio”.