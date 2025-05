La Redel Viola crolla a Monopoli in gara 1 Play-Off

La Pallacanestro Viola ha affrontato in trasferta la Manelli Monopoli in gara 1 dei quarti di finale dei Play Off di Serie B interregionale 2024/2025.

PRIMO QUARTO

La prima frazione di gioco si è svolta con un certo equilibrio tra le due compagini. Alla buona difesa dei neroarancio è corrisposto un attacco con scarse percentuali di tiro. Monopoli quando ha trovato i giusti spazi ha quasi sempre finalizzato. 19 a 12 il punteggio parziale.

SECONDO QUARTO

Coach Cadeo ha provato Bangu e Paulinus, che hanno risposto abbastanza bene. Qualche imprecisione di troppo in attacco rispetto ai padroni di casa che non hanno sbagliato, con il solito Vitale in primis allungando sugli ospiti. Due triple di Ani hanno portato sotto di tre la Viola. Il buon gioco dei neroarancio ha determinato il vantaggio a meno di trenta secondi dalla fine del secondo periodo. All’intervallo lungo il punteggio è di 29 a 29.

TERZO QUARTO

Monopoli ha reso di nuovo prolifica la fase offensiva e si è portata sul +6. Il solo Idiaru non è bastato ad arginare la forza dei pugliesi. Vitale con una sua tripla ha portato il vantaggio sul +10. I padroni di casa hanno continuato a far male dalla lunga distanza sempre con l’ex Vitale e Calisi. 58 a 37 il punteggio.

ULTIMO QUARTO

Dopo la tripla di Boniciolli del -18, Aguzzoli ha trasformato due tiri consecutivi per il +22 di Monopoli. In difesa i neroarancio hanno arginato solo in parte le incursioni pugliesi. Simonetti per la Viola con diverse penetrazioni ha guadagnato più volte la lunetta. I three pointer pugliesi con molto spazio al tiro a disposizione hanno ricominciato a realizzare. Reggio Calabria ha reagito solo a tratti, forzando spesso il tiro trovandosi sotto di 23 ad 1:30 dalla fine. I neroarancio nonostante qualche tentativo di reazione, completamente giù di morale, sventolano bandiera bianca. Risultato finale 80 a 57. La serie al meglio di tre, continuerà mercoledì 14 maggio alle 20:30 al PalaCalafiore.

Il tabellino

Manelli Basket Monopoli – Redel Viola Reggio Calabria 80-57 (19-12, 10-17, 29-8, 22-20)

Manelli Monopoli Basket: Guarini NE, Aguzzoli 12, Pazin 7, Carone 9, Spatti 11, Feruglio 9, Calisi 6, Preira 7, Caleprico NE, Vitale 26, Milosevic 11, Formica NE. Allenatore Ostuni

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 8, Ani 10, Paulinus 7, Traore 2, Simonetti 4, Boniciolli 7, Donati 3, Stamatis 6, Dell’Anna 6, Bangu 4. Allenatore Cadeo

Arbitri della serata i signori Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma (NA) e Stefano Pezzella di Arzano (NA)