Redel Viola, sfida cruciale contro Monopoli: serve il cuore al Palacalafiore

La Redel Viola si prepara ad affrontare un’importante sfida casalinga contro la capolista Manelli Basket Monopoli nel campionato di Serie B Interregionale. Dopo la sconfitta all’andata per 69-67, i neroarancio cercano il riscatto stasera alle 19.30 al Palacalafiore, puntando a consolidare la propria posizione in classifica e ottenere così il vantaggio del “fattore casa” durante i playoff.

Nel match di andata, la Redel Viola ha ceduto nel finale a Monopoli con il punteggio di 69-67. Nonostante una buona prestazione, con la VIola sul +3 a pochi secondi dalla fine, i neroarancio nei momenti decisivi hanno commesso errori fatali, permettendo agli avversari di conquistare la vittoria.

È un momento delicato per il giovane gruppo reggino, chiamato a dare una svolta al proprio campionato dopo una serie di prestazioni altalenanti e risultati negativi che hanno fatto scivolare la formazione neroarancio in quinta posizione in classifica. Capitan Simonetti e compagni sono determinati e pronti a non mollare un centimetro ai forti avversari pugliesi, ma la Redel Viola avrà bisogno del supporto del pubblico di casa per affrontare al meglio questa sfida cruciale.

L’avversario: la Manelli Basket Monopoli

Il gruppo allenato da coach Ostuni presenta una struttura solida e ben bilanciata, costruita per puntare in alto. In cabina di regia spicca Donato Vitale, playmaker esperto e affidabile, dotato di grande visione di gioco e leadership naturale, capace di dettare i ritmi e prendersi responsabilità nei momenti chiave.

Sul perimetro, l’energia e la tecnica di Timmy Aguzzoli, ex neroarancio l’anno scorso alla corte di coach Cigarini, offrono soluzioni dinamiche sia in attacco che in difesa. È uno degli elementi più incisivi, in grado di aprire il campo con il tiro da fuori ma anche di attaccare con decisione il ferro.

Sotto canestro, la coppia formata da Henry Preira e Alessandro Spatti garantisce centimetri, atletismo e presenza difensiva. Preira, con il suo profilo internazionale, aggiunge versatilità alla manovra offensiva grazie alla capacità di giocare sia fronte che spalle a canestro. Spatti, più fisico e roccioso, è un punto di riferimento a rimbalzo e intimidatore nell’area pitturata.

La panchina, lungi dall’essere solo di supporto, è composta da giocatori capaci di incidere in rotazione: Andrea Calisi offre affidabilità come cambio degli esterni, mentre il serbo Jakov Milosevic garantisce forza e mobilità nei ruoli interni. Completano il roster giovani promettenti e giocatori di sistema che assicurano equilibrio e continuità al progetto tecnico.

Arbitri della serata i signori Luca Beccore di Messina e Daniele Barbagallo di Acireale (CT). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.