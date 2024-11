Redel Viola, al Palacalafiore il derby dello Stretto per confermarsi capolista

Si tornano a respirare pallacanestro ed sogni di gloria questa sera alle 18:00 al Palacalafiore per il big match della 9ª giornata di serie B Interregionale, Division H.

Sarà un derby dello Stretto speciale quello tra Redel Viola e Basket School Messina: questa volta, per la prima volta, prima contro seconda a battagliare sul parquet del palazzetto reggino.

I neroarancio arrivano imbattuti e con i favori dei pronostici, ma la squadra allenata da coach Cadeo farebbe un grave errore a sottovalutare l’avversario di stasera. Il gruppo capitanato da Manu Fernandez dovrà ancora una volta mettere in campo qualità e determinazione da prima della classe per ottenere la nona vittoria consecutiva.

Mancano tre giornate al giro di boa: Messina, il derby a Catanzaro e, di nuovo in casa, la delusione Matera. Tre partite che la Viola dovrà affrontare col piglio di sempre e con la filosofia sempre sottesa alle parole dei nerarancio: si lavora per migliorare ogni giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. E si guarda lontano, all’obbiettivo promozione.

L’avversario

Il ds Clemente Mazzù e la società peloritana hanno affidato a coach Pippo Sidoti un gruppo rinnovato e costruito attorno alla “pigna” (sei gli elementi del roster dello scorso anno) capitanata dall’eccellente Leonardo Di Dio, alla sua terza stagione in maglia biancorossa. Gli altri confermati a inizio anno sono il giovane ed esplosivo Yeyap, la temibilissima guardia-ala montenegrina Labovic, e Mario Tartaglia, ala esperta e versatile classe 1998. Rinnovati anche i contratti del play-guardia Busco, cresciuto cestisticamente con coach Sidoti, e Caruso.

Squadra giovane, partita in sordina (qui a Reggio anche la debacle prestagionale al Trofeo Sant’Ambrogio) ma in miglioramento partita dopo partita e che arriva in un momento di entusiasmo dopo la vittoria del derby col Castanea che gli è valsa la seconda posizione in classifica. Le armi sono le “stesse” dei neroarancio: intensità e difesa.

Diversi gli innesti del mercato estivo, a cominciare da Matteo Mollica, ala talentuosa e duttile ex Fortitudo. Diakhate, ala piccola senegalese classe 2005, arriva da esperienze a Torino in B. Matteo Pulito play-guardia classe 2005, è un prodotto del basket bolognese e arriva insieme a Ognjen Guduric, pivot classe 2004 dotato di buona fisicità e tecnica. Per concludere con Joseph Miaffo, guardia/ala camerunese classe 2004 l’anno scorso a Mondragone.

Ultimo tassello, ufficializzato in questi giorni, il play classe 2004 Tommaso Incremona, cresciuto tra Cantù e Verona e che aveva iniziato la stagione in C. Un’arma in più nelle rotazioni di coach Sidoti che vuole interrompere la fuga della capolista reggina.

Arbitri della serata i signori Federico Puglisi di Aci Catena (CT) e Amir Shamsaddinlou di Messina. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.