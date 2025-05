Redel Viola ancora involuta e spenta: Monopoli non perdona e fa sua gara 1

Inizio amaro nei playoff per i neroarancio: percentuali basse e crollo in un terzo quarto devastante dei padroni di casa. Al Palacalafiore servirà l’impresa

Inizia male l’avventura play-off per la Redel Viola. Inizia, purtroppo, all’insegna di una paventata “continuità” con la precedente fase a orologio: neroarancio ancora involuti e quinta sconfitta consecutiva sul campo della capolista Monopoli.

I ragazzi di coach Cadeo non riescono a ritrovare l’energia e la fluidità di gioco che avevano caratterizzato la regular season ed entusiasmato la piazza reggina con un meritatissimo primo posto.

Sembra non esserci più traccia di quella Viola martellante in attacco (quanto manca il buon Fernandez) ed asfissiante in difesa per quaranta minuti. Percentuali disastrose (anche stasera un misero 3/25 dalla lunga distanza), poche idee, e confuse, nella metà campo avversaria. Nemmeno la difesa, marchio di fabbrica di casa Viola, fa più la differenza contro squadre che adesso si rivelano molto meglio attrezzate per il salto di categoria.

La partita

Coach Cadeo sceglie per il quintetto base Boniciolli e Stamatis in cabina di regia, con Idiaru e Ani sugli esterni e Donati a difendere il pitturato. Cessel ancora fuori, per la terza volta consecutiva, causa turnover.

Partita iniziata all’insegna dell’equilibrio alla tensostruttura di Monopoli tra due squadre che si affrontano a viso aperto per conquistare gara 1 di questi avvincenti playoff. La Redel Viola gioca forte in difesa ma sbaglia tanto in attacco e i padroni di casa ne approfittano con un Vitale in grande spolvero provando il primo allungo a metà del secondo quarto.

La risposta dei neroarancio è veemente e non si fa attendere. Ani con due bombe accende il pubblico reggino presente al palazzetto, poi il greco Stamatis e Idiaru consentono il primo vantaggio della gara a 30 secondi dal termine del secondo quarto. Milosevic dalla lunetta chiude la prima metà sul 29-29.

Nel terzo quarto i neroarancio ripartono col quintetto della palla a 2. Monopoli non sembra più imbattibile e la gara resta in sostanziale equilibrio fino alla tripla del solito Vitale, che a metà quarto riporta i padroni di casa avanti sul +6, 39 – 33. La Viola prova a imbastire trame offensive che però si perdono tra errori al tiro e passaggi sbagliati, e i monopolesi mettono altro fieno in cascina ancora con Vitale e Spatti, allungando sul 49-35. I neroarancio sembrano in bambola, Dell’Anna prova a dare una sveglia ai suoi ma un imperioso Vitale (mvp della gara con 26 punti, 6 assist e 28 di valutazione) e l’ottimo Calisi fanno ancora male da tre, e Monopoli mette le distanze e l’ipoteca sulla gara: 58-37. Il parziale del terzo quarto è devastante: 29-8.

Si arriva all’ultimo quarto con capitan Simonetti che cerca di trascinare i compagni in una rimonta impossibile. Monopoli gioca col cronometro a favore e sfrutta la qualità degli esterni. Calisi e l’ex Aguzzoli riportano il vantaggio sopra quota 20, 68-47 a 5 minuti dal fischio finale. La partita non regala più emozioni (se non qualche scintilla nel finale tra Feruglio e Donati), il “tiro al bersaglio” dei neroarancio non sortisce effetti e gara 1 termina col punteggio di 80-57.

Si gioca al meglio delle tre, con gara 2 mercoledì al Palacalafiore dove non basterà l’orgoglio e il calore del pubblico di casa contro questa Manelli Basket Monopoli. Servirà l’impresa per poter ribaltare un risultato che, visto l’attuale stato di forma fisica e mentale dei neroarancio, sembra purtroppo già scontato.