Redel Viola: Francesco Morabito è il nuovo preparatore atletico del settore giovanile

La Redel Reggio Calabria è molto lieta di comunicare che Francesco Morabito è il nuovo preparatore atletico del settore giovanile neroarancio.

Figura poliedrica, la carriera di Francesco è un percorso costruito sull’integrazione tra scienza del movimento, pratica agonistica e cura della persona.

Laureatosi in Scienze Motorie nel 2001 e successivamente in Osteopatia nel 2011,

negli anni si è formato in diverse città d’Italia, collezionando esperienze di vita e lavorative non solo in ambito cestistico.

Attualmente docente di scienze motorie nella scuola secondaria, ruolo che gli permette il contatto quotidiano con i giovani , Francesco integra questa visione con la pratica Osteopatica, che gli permette di analizzare l’atleta non solo nella sua performance, ma nella sua integrità strutturale e funzionale.

Il suo legame con il basket e il territorio è profondo, Francesco già in passato giocatore della Viola, conosce il valore del sacrificio e della disciplina ad alti livelli.

Recentemente impegnato come preparatore atletico in società militanti in campionati di pallacanestro in serie C ha fornito la sua professionalità con lusinghieri risultati.

Il prof. Francesco Morabito, già preparatore atletico del settore giovanile LUMAKA, gruppi Under 13/14/15, vanta anche l’esperienza di consigliere di lungo corso della società Andromeda Reggio Calabria che ha già collaborato con la Redel in diverse attività ed è società pioniera per quello che riguarda lo sport e l’inclusione di persone in condizione di disabilità.

Il Prof Morabito è anche preparatore e collaboratore della BIC, Basket in carrozzina Reggio Calabria.

Francesco, a cui la società neroarancio dà il benvenuto e augura buon lavoro, approda alla Redel con grandi motivazioni: “Sono entusiasta di unirmi a questa gloriosa società. Il basket è una mia grande passione e poter mettere le mie competenze al servizio di una realtà così ambiziosa è una sfida che accolgo con grande motivazione. Lavorare con i ragazzi è sempre stato per me un privilegio. Non vedo l’ora di scendere in campo, fuori e dentro il parquet, per contribuire ai successi del club”.