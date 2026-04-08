La Redel Viola asfalta Rende al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la ventisettesima giornata di Serie B interregionale, l’undicesima di ritorno, la Bim Bum Basket Rende al PalaCalafiore. Inizio equilibrato, ai colpi dei neroarancio hanno risposto i giocatori di Rende. La Viola è riuscita ad allungare sul finire della prima frazione di gioco per poi dominare il secondo quarto. All’uscita degli spogliatoi è continuata la gestione del match da parte della squadra di Coach Cadeo. C’è stato spazio anche per gli under Pes, Calogero e Zumbo sul finale di un match a senso unico. Una vittoria importante in chiave classifica e soprattutto per il morale della Redel.

PRIMO QUARTO

Starting Five della Viola: Fernandez, Marini, Maresca, Laganà, Zampa. Un errore per compagine. I primi due punti sono di Laganà, risponde Boccasavia. Zampa per il 4 a 2. Ancora Boccasavia, da tre. Zampa per il controsorpasso. Yeyap dalla lunetta, uno su due. Cavalieri in allontanamento. Laganà guadagna la lunetta, uno su due. Ancora Laganà per il 9 a 8, segna e trasforma il libero. Marangon in step back. Boccasavia da tre. Maresca guadagna la lunetta, uno su due. Yeyap, uno su due dalla lunetta. Fiusco da sotto canestro. Cavalieri per il 15 pari. Maresca in penetrazione. Maresca dalla lunga distanza. Nuova tripla di Maresca per il +8 dei neroarancio. Coach Carbone chiama Time Out. Boccasavia, due su due dalla lunetta. Fiusco quasi a fil di sirena per il 25 a 17, si chiude su questo punteggio il primo quarto.

SECONDO QUARTO

Agbortabi per i neroarancio. Clark in penetrazione. A Boccasavia, risponde Fiusco. Schiacciata di Yeyap. Un’altra schiacciata di Yeyap. Clark dalla lunetta, due su due. Tripla di Fiusco. Tripla di Marini. Penetrazione di Cagnacci. Coach Cadeo chiama Time Out. Zampa dalla lunetta, due su due. Coach Carbone chiama Time Out. Clark dalla lunga distanza. Yeyap dalla lunetta, uno su due. Tripla di Clark. Fiusco dalla lunetta, due su due. Agbobartabi in penetrazione. Yeyap da sotto canestro. Fiusco per la Viola. Si va all’intervallo lungo sul 54 a 28.

TERZO QUARTO

Fernandez in penetrazione, risponde Cagnacci. Tripla di Maresca. Penetrazione di Cagnacci, risponde Fiusco. Fiusco in penetrazione. Sempre Fiusco per il 65 a 32. Marangon per i padroni di casa. Agbortabi da tre. Tripla di Fernandez. Boccasavia in penetrazione. Clark in sospensione. Clark da sotto canestro. Sul parquet, l’under, Pes. Boccasavia, due su due dalla lunetta. Ancora Boccasavia, due su due dalla lunetta. Tripla d Zampa e tiro supplementare, che trasforma. Si va all’ultimo quarto sull’81 a 38.

QUARTO QUARTO

Boccasavia per gli ospiti. Marangon dalla lunetta, uno su due. Boccasavia dalla lunetta, due su due. Tripla di Pes. Schifeo in reverse. Agbortabi dalla lunetta, uno su due. Marangon per l’88 a 44. Cagnacci per gli ospiti. Agbortabi in penetrazione. Calogero, un altro under, sul parquet. Usai per Rende. Tripla di Agbortabi, risponde Usai. Agbortabi in reverse. Entra anche l’under, Zumbo per i neroarancio. Marangon in gancio. La Redel Viola Reggio Calabria si aggiudica il match. Risultato finale 97 a 52.

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Il tabellino

Redel Reggio Calabria – Bim Bum Basket Rende 97-52 (25-17, 29-11, 27-10, 16-14)

Redel Reggio Calabria: Fiusco 20, Agbortabi 15, Marangon 9, Laganà 6, Ferandenz 5, Zampa 10, Marini 3, Maresca 12. Zumbo 0, Clark 14, Calogero 0, Pes 3. Allenatore Cadeo

Bim Bum Basket Rende: Gagliardi 6, Usai 0, Diakhate NE. Cavalieri 5, Cerchio 0, Lucadamo 0, Boccasavia 2, Cagnacci 8, Schifeo 2, Yeyap 9. Allenatore Carbone

Arbitri: i signori Matteo e Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi.