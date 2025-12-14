Redel Viola a corrente alternata vince a Rende

La Pallacanestro Viola ha affrontato la Bim Bum Basket Rende per la dodicesima giornata di Serie B interregionale Girone F, in trasferta al Palaquattromiglia. Dopo l’equilibrio del primo quarto di gioco, la Viola priva di Laquintana, è riuscita ad allungare sui padroni di casa nella seconda frazione. All’uscita degli spogliatoi Rende si è dimostrata più combattiva agganciando e superando di tre lunghezze i neroarancio i quali hanno subito ritrovato la forza giusta per accumulare il vantaggio giusto e gestire al meglio l’ultimo quarto. Prossima palla a due, il 21 dicembre contro Monopoli al Palacalafiore.

PRIMO QUARTO

Starting five nerorancio: Marini, Fernandez, Laganà, Fiusco, Zampa. Sono di Laganà i primi due punti del match. Dovera per i padroni di casa. Marini per il 2 a 4. Cavalieri per il pari. Marini dalla lunga distanza. Fiusco per il +5 neroarancio. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Agbortabi subisce fallo, dalla lunetta due su due. Cagnacci segna. Clark uno su due ai liberi. Boccasavia da tre. Agbortabi per i neroarancio. Cagnacci per il -3. Si va al secondo quarto sull’11 a 14.

SECONDO QUARTO

Agbortabi da sotto. Laganà in sospensione A Boccassavia risponde Maresca. Clark segna e guadagna fallo, trasforma il libero a disposizione. Coach Cadeo chiama Time Out. Laganà in allontanamento per il +12. Boccasavia per il 16 a 25. Maresca dalla lunga distanza. Dovera dalla lunetta, due su due. Laganà dalla lunetta, due su due. Dovera in penetrazione, Marini dalla lunga distanza. Dovera dalla lunetta, due su due. Maresca per il 22 a 35. Usai dalla lunetta, due su due. Cagnacci per il -9 di Rende. Yeyap realizza. Coach Cadeo chiama Time Out. Si va all’intervallo lungo sul 28 a 35.

TERZO QUARTO

Dovera dalla lunga distanza. Diversi errori per compagine. Cagnacci da tre per il -1 di Rende. Sorpasso dei padroni di casa firmato Boccasavia. Cagnacci per il +3. Coach Cadeo chiama Time Out. Marini dalla lunetta, uno su due. Fiusco per il 38 a 38. Maresca subisce fallo sul tiro da tre. Maresca dalla lunetta, tre su tre. Maresca per il +5. Laganà per il 38-45. Coach Carbone chiama Time Out. Laganà, uno su due ai liberi. Laganà subisce nuovamente fallo, due su due dalla lunetta. Dovera dalla lunga distanza per il -7 di Rende. Ancora Dovera dalla lunga distanza. Fiusco penetra, segna e guadagna fallo, trasforma il libero. Fernandez dalla lunga distanza. Schifeo per il -8 di Rende. Si chiude il terzo quarto di gioco sul 46 a 54.

ULTIMO QUARTO

Tripla di Clark. Maresca da tre per il +14 neroarancio. Yeyap a segno. Maresca a canestro. Agbortabi per la Viola. Yeyap dalla lunetta, due su due. Yeyap per Rende. Cavalieri per il -10. Coach Cadeo chiama Time Out. Tripla di Fernandez. Yeyap dalla lunetta, due su due. Maresca dalla lunetta, due su su due. Marini per il +15. Maresca segna. Coach Carbone chiama Time Out. Boccasavia in penetrazione. Fiusco guadagna la lunetta, zero su due. Boccasavia da tre. Cagnacci uno su due dalla lunetta. Yeyap dalla lunetta, due su due. Fernandez dalla lunetta, due su due. Cavalieri dalla lunga distanza. Fiusco dalla lunetta, uno su due. Ancora Fiusco dalla lunetta, uno su due. Il risultato finale è 67-77 per la Redel Viola.

Il tabellino

Bim Bum Basket Rende – Redel Viola Reggio Calabria 67-77 (11-14, 17-21, 18-19, 21-23)

Bim Bum Basket Rende: Gagliardi NE, Usai 2, Cavalieri 7, Cerchiaro NE, Tarozzi 0 Dovera 17, Boccassavia 15, Guido 0, Cagnacci 12, Schifeo 2, Yeyap 12. Coach Carbone

Redel Viola Reggio Calabria: Agbortabi 8, Fiusco 9, marinelli 0, Laganà 13, Fernandez 8, Zamp 0, Marini 111, MAresca 21, Clark 8, Damato NE, Laquintana NE. Coach Cadeo

Arbitri: Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Giunta di Ragusa