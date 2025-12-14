City Now

Basket Serie B, alla Redel il derby calabrese, Messina batte Milazzo. Classifica e risultati

Per Brindisi punti preziosi nell'anticipo contro Molfetta, mentre Monopoli, prossimo avversario dei neroarancio, supera in casa Castellaneta

14 Dicembre 2025 - 19:58 | di Redazione

Si è conclusa la 12ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.

Al Palaquattromiglia di Rende si gioca il derby calabrese tra Bim Bum Basket e Redel Viola. I padroni di casa, nel pantano dei fondali della classifica, cercano riscatto con una prova tutta coraggio ma i neroarancio si dimostrano squadra più strutturata fisicamente e tecnicamente e ottengono la vittoria in trasferta.

Nell’anticipo di ieri, la Dinamo Basket Brindisi grazie all’ottima prova della coppia Stankovic-Gonzales, ha la meglio tra le mura amiche nel big match contro la Virtus Molfetta, agguantanta dai brindisini in classifica.

Sugli altri campi, la Virtus Matera vince in casa grazie a un quarto quarto dominato la sfida contro la Basket Corato, mentre la Basket School Messina fa suo il derby peloritano contro la Svincolati Milazzo.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 12ª giornata

Virtus Matera – Basket Corato 90-74
Bim Bum Basket Rende – Redel Viola 67-77
Dinamo Basket Brindisi – Virtus Molfetta 84-74 (giocata ieri)
Basket School Messina – Svincolati Milazzo 78-64
Tecnoeleva Adria Basket – Mola New Basket 97-78
Basket Monopoli – Valentino BK Castellaneta 77-74
Basket Academy Catanzaro – Barcellona Basket 73-66

Classifica Serie B interregionale – Girone F

Virtus Ragusa 18*
Virtus Matera 16
Basket Monopoli 16*
Virtus Molfetta 14
Redel Viola 14*
Dinamo Basket Brindisi 14*
Basket School Messina 14*
Svincolati Milazzo 12*
Valentino BK Castellaneta 10*
Barcellona Basket 10
Basket Academy Catanzaro 10*
Basket Corato 6*
Bim Bum Basket Rende 4*
Mola New Basket 4*
Tecnoeleva Adria Bari 4*

*Già osservato il turno di riposo

Prossimo turno

Redel Viola – Basket Monopoli
Basket Corato – Basket School Messina
Valentino BK Castellaneta – Tecnoeleva Adria Bari
Mola New Basket – Basket Academy Catanzaro
Virtus Ragusa – Virtus Matera
Barcellona Basket – Dinamo Basket Brindisi
Svincolati Milazzo – Bim Bum Basket Rende

Pallacanestro ViolaReggio Calabria Basket