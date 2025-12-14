Basket Serie B, alla Redel il derby calabrese, Messina batte Milazzo. Classifica e risultati
Per Brindisi punti preziosi nell'anticipo contro Molfetta, mentre Monopoli, prossimo avversario dei neroarancio, supera in casa Castellaneta
14 Dicembre 2025 - 19:58 | di Redazione
Si è conclusa la 12ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Al Palaquattromiglia di Rende si gioca il derby calabrese tra Bim Bum Basket e Redel Viola. I padroni di casa, nel pantano dei fondali della classifica, cercano riscatto con una prova tutta coraggio ma i neroarancio si dimostrano squadra più strutturata fisicamente e tecnicamente e ottengono la vittoria in trasferta.
Nell’anticipo di ieri, la Dinamo Basket Brindisi grazie all’ottima prova della coppia Stankovic-Gonzales, ha la meglio tra le mura amiche nel big match contro la Virtus Molfetta, agguantanta dai brindisini in classifica.
Sugli altri campi, la Virtus Matera vince in casa grazie a un quarto quarto dominato la sfida contro la Basket Corato, mentre la Basket School Messina fa suo il derby peloritano contro la Svincolati Milazzo.
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 12ª giornata
Virtus Matera – Basket Corato 90-74
Bim Bum Basket Rende – Redel Viola 67-77
Dinamo Basket Brindisi – Virtus Molfetta 84-74 (giocata ieri)
Basket School Messina – Svincolati Milazzo 78-64
Tecnoeleva Adria Basket – Mola New Basket 97-78
Basket Monopoli – Valentino BK Castellaneta 77-74
Basket Academy Catanzaro – Barcellona Basket 73-66
Classifica Serie B interregionale – Girone F
Virtus Ragusa 18*
Virtus Matera 16
Basket Monopoli 16*
Virtus Molfetta 14
Redel Viola 14*
Dinamo Basket Brindisi 14*
Basket School Messina 14*
Svincolati Milazzo 12*
Valentino BK Castellaneta 10*
Barcellona Basket 10
Basket Academy Catanzaro 10*
Basket Corato 6*
Bim Bum Basket Rende 4*
Mola New Basket 4*
Tecnoeleva Adria Bari 4*
*Già osservato il turno di riposo
Prossimo turno
Redel Viola – Basket Monopoli
Basket Corato – Basket School Messina
Valentino BK Castellaneta – Tecnoeleva Adria Bari
Mola New Basket – Basket Academy Catanzaro
Virtus Ragusa – Virtus Matera
Barcellona Basket – Dinamo Basket Brindisi
Svincolati Milazzo – Bim Bum Basket Rende