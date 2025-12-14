Basket Serie B, alla Redel il derby calabrese, Messina batte Milazzo. Classifica e risultati

Si è conclusa la 12ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.

Al Palaquattromiglia di Rende si gioca il derby calabrese tra Bim Bum Basket e Redel Viola. I padroni di casa, nel pantano dei fondali della classifica, cercano riscatto con una prova tutta coraggio ma i neroarancio si dimostrano squadra più strutturata fisicamente e tecnicamente e ottengono la vittoria in trasferta.

Nell’anticipo di ieri, la Dinamo Basket Brindisi grazie all’ottima prova della coppia Stankovic-Gonzales, ha la meglio tra le mura amiche nel big match contro la Virtus Molfetta, agguantanta dai brindisini in classifica.

Sugli altri campi, la Virtus Matera vince in casa grazie a un quarto quarto dominato la sfida contro la Basket Corato, mentre la Basket School Messina fa suo il derby peloritano contro la Svincolati Milazzo.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 12ª giornata

Virtus Matera – Basket Corato 90-74

Bim Bum Basket Rende – Redel Viola 67-77

Dinamo Basket Brindisi – Virtus Molfetta 84-74 (giocata ieri)

Basket School Messina – Svincolati Milazzo 78-64

Tecnoeleva Adria Basket – Mola New Basket 97-78

Basket Monopoli – Valentino BK Castellaneta 77-74

Basket Academy Catanzaro – Barcellona Basket 73-66

Classifica Serie B interregionale – Girone F

Virtus Ragusa 18*

Virtus Matera 16

Basket Monopoli 16*

Virtus Molfetta 14

Redel Viola 14*

Dinamo Basket Brindisi 14*

Basket School Messina 14*

Svincolati Milazzo 12*

Valentino BK Castellaneta 10*

Barcellona Basket 10

Basket Academy Catanzaro 10*

Basket Corato 6*

Bim Bum Basket Rende 4*

Mola New Basket 4*

Tecnoeleva Adria Bari 4*

*Già osservato il turno di riposo

Prossimo turno

Redel Viola – Basket Monopoli

Basket Corato – Basket School Messina

Valentino BK Castellaneta – Tecnoeleva Adria Bari

Mola New Basket – Basket Academy Catanzaro

Virtus Ragusa – Virtus Matera

Barcellona Basket – Dinamo Basket Brindisi

Svincolati Milazzo – Bim Bum Basket Rende