La Cadi Futura sogna in grande: Il presidente Mallamaci: ‘Questi ragazzi meritano la Serie A’

A parlare è il presidente della Cadi Antincendi Futura, Nino Mallamaci, che traccia un bilancio più che positivo della stagione della sua squadra, attualmente impegnata nel campionato di Serie A2 Elite e pronta a vivere le ultime due giornate di fuoco.

La stagione della formazione giallo-blu è stata caratterizzata da una netta spaccatura tra andata e ritorno. Un peccato, secondo il presidente, che però non scalfisce l’entusiasmo per quanto fatto finora. “Il peccato è che ci fosse stato anche il girone di andata – scherza Mallamaci – perché se fosse stato solo il ritorno, i discorsi sarebbero stati ben diversi”.

Nel girone di ritorno, infatti, la squadra ha vinto 9 partite su 11, scalando posizioni fino a raggiungere il terzo posto. “Al di là di ogni rosea aspettativa sapevamo che al completo avremmo potuto fare una grande stagione. Con il rientro di Minnella, Cividini e l’arrivo di Kadu, abbiamo avuto le conferme che cercavamo”.

Mallamaci sottolinea come i risultati siano il frutto di un lavoro certosino e di un ambiente ritrovato. “Le certezze non sono scontate in questi tempi, ma quest’anno ci sono state tutte. A partire dal pubblico del PalAttinà, che è stata la cosa più gratificante insieme all’attività giovanile”.

Proprio il settore giovanile rappresenta il fiore all’occhiello della società: vittoria nell’Under 19 regionale e nel girone Under 17, con un percorso quasi privo di sconfitte. “Stiamo lavorando benissimo e devo ringraziare Carmelo Maggio,nostro dirigente che è stato l’acquisto fondamentale per dare la svolta al settore giovanile”.

Tra i nomi che hanno fatto la differenza spiccano quelli di Kadu e Simone Minnella, due pilastri per il futuro. “Kadu ha già rinnovato per la prossima stagione così come Simone. Lui ha lavorato tantissimo nei momenti difficili, ripetendomi ‘Presidente, vedrai, tornerò quello di prima’. E da qualche partita, finalmente, stiamo rivedendo il vero Minnella”.

Con il traguardo dei playoff alle porte, il presidente non nasconde le sue emozioni. “Io penso che questi ragazzi meritino la Serie A. Sono tutti ragazzi, da quelli di Reggio a quelli diventati reggini per adozione. Hanno dentro una voglia, una rabbia di lottare fino all’ultimo secondo. Vincere il campionato è complicato, ma se fossimo stati al completo dall’inizio, avremmo dato filo da torcere anche al Benevento. Questi ragazzi meritano la Serie A. Se non la conquisteranno quest’anno, la proveremo a conquistare il prossimo. Ma sarà comunque una stagione esaltante”.

Il presidente elogia l’intero comparto tecnico, con Tonino Martino in panchina e un leader assoluto come Humberto Honorio in campo. “Un allenatore da solo non può fare niente senza i ragazzi, ma i ragazzi senza un grande allenatore non possono dare il massimo. Da noi queste condizioni ci sono. Il sogno nel cassetto? Veder giocare insieme in Serie A Humberto e suo figlio Lorenzo. Non è un sogno così lontano. Lorenzo è un ragazzo in crescita, un figlio d’arte, ma non solo lui. Abbiamo giovani come Turiano e De Lorenzo che già fanno parte del giro della Nazionale. Stiamo costruendo qualcosa di importante”.

In vista delle ultime due sfide contro Sulmona e Giovinazzo, il presidente lancia un messaggio alla città. “Aspettiamo come sempre il grande pubblico. Avanti Futura!”.