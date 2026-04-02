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Comunali a Palmi, Calabria inaugura la sede elettorale: ‘Sarà uno spazio dedicato all’ascolto’

“Voglio che questa sede diventi la casa del dialogo, un punto di incontro dove ogni cittadino possa sentirsi libero di portare idee, bisogni e visioni per la Palmi che vogliamo costruire insieme" la nota

02 Aprile 2026 - 11:36 | Comunicato Stampa

giovanni calabria candidato palmi

Con un video pubblicato sulla sua pagina social, Giovanni Calabria, Candidato Sindaco della Città di Palmi alle prossime elezioni amministrative, ha annunciato l’inaugurazione della propria segreteria elettorale. 

Un momento che segna l’inizio ufficiale della campagna elettorale di Giovanni Calabria che dichiara:

“La sede sarà uno spazio dedicato all’ascolto della cittadinanza. Un luogo aperto al confronto e alla raccolta di proposte e idee utili alla Città,  che insieme alla coalizione che mi sostiene  porteremo avanti”.

E nello specifico prosegue:

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“Voglio che questa sede diventi la casa del dialogo, un punto di incontro dove ogni cittadino possa sentirsi libero di portare idee, bisogni e visioni per la Palmi che vogliamo costruire insieme. La partecipazione è la nostra forza, ed è da qui che parte il nostro percorso. Aspetto, quindi, i cittadini sabato 4 aprile alle ore 18:00 sul  corso Garibaldi 61. Sarà l’occasione per iniziare ad  illustrare quelle che per noi costituiscono  le priorità che guideranno il nostro cammino amministrativo”.

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