Comunali a Palmi, Calabria inaugura la sede elettorale: ‘Sarà uno spazio dedicato all’ascolto’

Con un video pubblicato sulla sua pagina social, Giovanni Calabria, Candidato Sindaco della Città di Palmi alle prossime elezioni amministrative, ha annunciato l’inaugurazione della propria segreteria elettorale.

Un momento che segna l’inizio ufficiale della campagna elettorale di Giovanni Calabria che dichiara:

“La sede sarà uno spazio dedicato all’ascolto della cittadinanza. Un luogo aperto al confronto e alla raccolta di proposte e idee utili alla Città, che insieme alla coalizione che mi sostiene porteremo avanti”.

E nello specifico prosegue:

“Voglio che questa sede diventi la casa del dialogo, un punto di incontro dove ogni cittadino possa sentirsi libero di portare idee, bisogni e visioni per la Palmi che vogliamo costruire insieme. La partecipazione è la nostra forza, ed è da qui che parte il nostro percorso. Aspetto, quindi, i cittadini sabato 4 aprile alle ore 18:00 sul corso Garibaldi 61. Sarà l’occasione per iniziare ad illustrare quelle che per noi costituiscono le priorità che guideranno il nostro cammino amministrativo”.