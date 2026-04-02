Serie D: retromarcia del presidente della Vigor Lamezia Rettura. Il comunicato

L’apice con la vittoria contro la Reggina, poi un calo di risultati e in mezzo, lo scorso 10 marzo, le dimissioni presentate al consiglio dal presidente Salvatore Rettura. Adesso arriva una retromarcia probabilmente anche in virtù delle difficoltà che sta attraversando la squadra e la comunicazione giunge attraverso la nota ufficiale del club sulla proprie pagine ufficiali:

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La nota del club

“Dopo un lungo e costruttivo confronto con i soci, ho deciso di revocare le mie dimissioni per il bene della Vigor Lamezia Calcio. Ritengo che la priorità sia la tutela dei nostri amati colori e che nessuna divergenza di opinione potrà mai prevalere sulla passione e sull’amore per quella maglia a strisce biancoverdi.

L’amore per questi colori, la stabilità ora necessaria e il mantenimento della categoria mi impongono un doveroso ripensamento. Ora più che mai è il momento di remare tutti nella stessa direzione. La Vigor Lamezia resta un bene collettivo da tutelare. Mi rivolgo a tutte le componenti, chiedendo di fare quel passo indietro che io stesso ho fatto, esclusivamente per amore dei nostri colori. Solo così il nostro vessillo potrà continuare a splendere”.