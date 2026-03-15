Basket Serie B, la Viola espugna Ragusa e resta in vetta con Matera. Classifica e risultati

Nell'ultimo quarto i neroarancio impongono l'ennesimo parziale della gara e ottengono una vittoria netta e meritata

Si è conclusa la 24ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.

Al Palapadua di Ragusa si gioca il big match di giornata tra le capoliste Virtus e Redel Viola. Gara equilibrata e combattuta con continui break e controbreak, ma la Viola dimostra di avere più soluzioni e qualità, nell’ultimo quarto impone l’ennesimo parziale e chiude la gara con una vittoria netta e meritata.

Sugli altri campi, la Virtus Matera, altra capolista e prossimo avversario dei neroarancio al Palacalafiore, vince in casa contro la Valentino Basket Castellaneta e mantiene la testa della classifica.

Di seguito i risultati, la classifica e il prossimo turno.

Risultati 24ª giornata

Virtus Ragusa – Redel Viola 67-85

Basket Corato – Svincolati Milazzo 78-49

Basket School Messina – Mola New Basket 89-71

Adria Bari – Dinamo Basket Brindisi 81-78 (dopo 1 t.s.)

Bim Bum Rende – Barcellona Basket 67-82

Action Now Monopoli – Virtus Molfetta 67-55

Virtus Matera – Valentino Basket Castellaneta 75-66

Turno di riposo per Basket Academy Catanzaro

Classifica

Redel Viola 34*

Virtus Matera 34

Virtus Ragusa 32

Dinamo Basket Brindisi 30

Basket Academy Catanzaro 26*

Action Now Monopoli 26**

Barcellona Basket 24

Basket School Messina 24*

Svincolati Milazzo 22*

Virtus Molfetta 22

Basket Corato 20

Valentino Basket Castellaneta 18*

Adria Bari 10*

Mola New Basket 6 *

Bim Bum Rende 6*



*Una partita in meno

** Due partite in meno

Leggi anche

Prossimo turno

Dinamo Basket Brindisi – Basket Academy Catanzaro

Redel Viola – Virtus Matera

Valentino Basket Castellaneta – Basket School Messina

Virtus Molfetta – Adria Bari

Mola New Basket – Bim Bum Rende

Barcellona Basket – Action Now Monopoli

Svincolati Milazzo – Virtus Ragusa



Turno di riposo per Basket Corato