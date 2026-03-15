Basket Serie B, la Viola espugna Ragusa e resta in vetta con Matera. Classifica e risultati
Nell'ultimo quarto i neroarancio impongono l'ennesimo parziale della gara e ottengono una vittoria netta e meritata
15 Marzo 2026 - 19:56 | di Redazione
Si è conclusa la 24ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Al Palapadua di Ragusa si gioca il big match di giornata tra le capoliste Virtus e Redel Viola. Gara equilibrata e combattuta con continui break e controbreak, ma la Viola dimostra di avere più soluzioni e qualità, nell’ultimo quarto impone l’ennesimo parziale e chiude la gara con una vittoria netta e meritata.
Sugli altri campi, la Virtus Matera, altra capolista e prossimo avversario dei neroarancio al Palacalafiore, vince in casa contro la Valentino Basket Castellaneta e mantiene la testa della classifica.
Di seguito i risultati, la classifica e il prossimo turno.
Risultati 24ª giornata
Virtus Ragusa – Redel Viola 67-85
Basket Corato – Svincolati Milazzo 78-49
Basket School Messina – Mola New Basket 89-71
Adria Bari – Dinamo Basket Brindisi 81-78 (dopo 1 t.s.)
Bim Bum Rende – Barcellona Basket 67-82
Action Now Monopoli – Virtus Molfetta 67-55
Virtus Matera – Valentino Basket Castellaneta 75-66
Turno di riposo per Basket Academy Catanzaro
Classifica
Redel Viola 34*
Virtus Matera 34
Virtus Ragusa 32
Dinamo Basket Brindisi 30
Basket Academy Catanzaro 26*
Action Now Monopoli 26**
Barcellona Basket 24
Basket School Messina 24*
Svincolati Milazzo 22*
Virtus Molfetta 22
Basket Corato 20
Valentino Basket Castellaneta 18*
Adria Bari 10*
Mola New Basket 6 *
Bim Bum Rende 6*
*Una partita in meno
** Due partite in meno
Prossimo turno
Dinamo Basket Brindisi – Basket Academy Catanzaro
Redel Viola – Virtus Matera
Valentino Basket Castellaneta – Basket School Messina
Virtus Molfetta – Adria Bari
Mola New Basket – Bim Bum Rende
Barcellona Basket – Action Now Monopoli
Svincolati Milazzo – Virtus Ragusa
Turno di riposo per Basket Corato