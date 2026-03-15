La Redel passa a Ragusa e si prende il big match

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la ventiquattresima giornata, l’ottava di ritorno di Serie B interregionale Girone F la Virtus Ragusa al Palapadua. Sono partiti bene i neroarancio con un primo quarto magistrale sia in difesa che in attacco. Nel secondo quarto Ragusa ha recuperato lo svantaggio per poi allontanarsi nuovamente nel punteggio, come nella terza frazione durante la quale la squadra di coach Cadeo ha provato a prendere il largo. L’ultimo quarto è marchiato Redel, che nel momento decisivo imprime un’ottima forza offensiva allungando sui padroni di casa e si aggiudica un successo pesante quando mancano sette gare alla fine della stagione regolare.

PRIMO QUARTO

I primi due punti di Maresca. Peterson con due su due dalla lunetta. Zampa da tre. Adeola in sospensione. Laganà in allontanamento. Laganà in penetrazione. Laganà per il 6 a 11. Adeola dalla lunga distanza. Zampa per il +4. Adeola dalla lunetta, uno su due. Marini per il 10 a 15. Laganà per il +7. Peterson in appoggio. Marini in reverse per il 12 a 19. Coach Di Gregorio. A Fiusco risponde Lanzi. Lanzi trasforma il libero a sua disposizione. Laquintana dalla lunga distanza. Si chiude il primo quarto sul 15 a 24.

SECONDO QUARTO

Tripla di Fabi. Sempre Fabi dalla lunetta, due su due. Tumino in penetrazione. Coach Cadeo chiama Time Out. Laquintana dalla lunetta, due su due. Cardinali da tre, risponde Fiusco sempre dalla lunga distanza. Fiusco in penetrazione. Adeola con un piazzato per il -5 di Ragusa. Piscetta da sotto per interferenza. Peterson, uno su due dalla lunetta. Marini in allontanamento. La tripla di Lanzi porta sul -1 i padroni di casa. Clark, zero su due dalla lunetta. Coach Cadeo chiama Time Out. Fiusco per il 32 a 35. Peterson per il -1 risponde Fernandez in penetrazione. Maresca dalla lunetta, uno su due. La tripla di Marini vale i +7. Coach Di Gregorio chiama Time Out. Marini dalla lunetta, uno su due. Si va all’intervallo lungo sul 34 a 42.

TERZO QUARTO

Segna Marini, di nuovo Marini per il +12. Brown dalla lunetta, due su due. Maresca dalla lunetta, zero su due. Laganà per il 36 a 48, risponde Peterson, Adeola dalla lunetta, zero su due. Brown in penetrazione. Adeola da tre. Coach Cadeo chiama Time Out. Marini e poi Agbortabi per il +8 di Reggio Calabria. Clark da tre. Laquintana in penetrazione. Coach Di Gregorio chiama Time Out. Un’altra tripla per il +15 della Viola. Adeola per Ragusa. Brown in penetrazione. Si va all’ultimo quarto sul 47 a 58.

QUARTO QUARTO

Brown in penetrazione. Laquintana realizza. Brown in sospensione. Adeola, due su due dalla lunetta. Laganà, due su due ai liberi. Laganà e poi Zampa per il +13. Brown per Ragusa, risponde Clark. Laganà a segno per i neroarancio. Coach Di Gregorio chiama Time Out. Maresca dalla lunetta, due su due. Brown, due su due ai liberi. Piscetta dalla lunetta, due su due. Clark per la Viola. Clark dalla lunetta, uno su due. Tripla di Adeola. Clark dalla lunetta, due su due. Lanzi uno su due ai liberi. Marangon per la Viola. Fabi dalla lunetta, due su due. Adeola per il -12 a quasi 1:30 al termine. Zampa in contropiede. Coach Di Gregorio chiama Time Out. Ancora Zampa per i neroarancio. Marangon in tap in. Termina la partita sul 67 a 85 per la Redel Viola Reggio Calabria.

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Il tabellino

Virtus Kleb Ragusa – Redel Viola Reggio Calabria 67-85 (15-24,19-18,13-16,20-27)

Virtus Kleb Ragusa: Brown 14, Cardinali 5, Piscetta 4, Fabi 6, Tumino 2, Adeola 20, Peterson 9, Lanzi 7, Barracca NE, Ianelli 0. Coach Di Gregorio

Redel Viola Reggio Calabria: Agbortabi 2, Fiusco 9, Marangon 4, Laganà 16, Fernanedz 2, Zampa 11, Marini 15, Maresca 5, Clark 12, Laquintana 9. Coach Cadeo

Arbitri: i signori Luca Beccore di Messina e Arturo Tartamella di Erice