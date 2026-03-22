Basket Serie B, la Viola crolla contro Matera, Ragusa corsara a Milazzo. Classifica e risultati

Lo scontro tra le prime della classe è un duello avvincente in cui Matera dimostra di essere migliore e porta a casa una vittoria meritata e schiacciante

Si è conclusa la 25ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.

Il match clou di questo turno si è giocato al Palacalafiore di Reggio Calabria tra la Redel Viola e la Virtus Matera. Lo scontro tra le prime della classe è un duello avvincente in cui Matera dimostra di essere migliore e porta a casa una vittoria meritata e schiacciante.

Sugli altri campi, la Virtus Ragusa vince in casa degli Svincolati Milazzo e aggancia i neroarancio in seconda posizione, mentre la Dinamo Basket Brindisi ottiene una vittoria sofferta tra le mura amiche contro la Basket Academy Catanzaro e si conferma ai piani alti della classifica.

Di seguito i risultati, la classifica e il prossimo turno.

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Risultati 25ª giornata

Dinamo Basket Brindisi – Basket Academy Catanzaro 69-67

Redel Viola – Virtus Matera 78-105

Valentino Basket Castellaneta – Basket School Messina 99-83

Virtus Molfetta – Adria Bari 91-80

Mola New Basket – Bim Bum Rende 62-77

Barcellona Basket – Action Now Monopoli 73-64

Svincolati Milazzo – Virtus Ragusa 62 – 91

Turno di riposo per Basket Corato

Classifica

Virtus Matera 36

Redel Viola 34*

Virtus Ragusa 34

Dinamo Basket Brindisi 32

Basket Academy Catanzaro 26**

Action Now Monopoli 26**

Barcellona Basket 26

Virtus Molfetta 24

Basket School Messina 24*

Svincolati Milazzo 22*

Basket Corato 20

Valentino Basket Castellaneta 20*

Adria Bari 10*

Bim Bum Rende 8*

Mola New Basket 6 *



*Una partita in meno

** Due partite in meno

Prossimo turno

Basket Academy Catanzaro – Virtus Molfetta

Basket School Messina – Redel Viola

Virtus Ragusa – Basket Corato

Action Now Monopoli – Mola New Basket

Bim Bum Rende – Valentino Basket Castellaneta

Adria Bari – Barcellona Basket

Virtus Matera – Svincolati Milazzo

Turno di riposo per Dinamo Basket Brindisi