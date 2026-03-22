Basket Serie B, la Viola crolla contro Matera, Ragusa corsara a Milazzo. Classifica e risultati
Lo scontro tra le prime della classe è un duello avvincente in cui Matera dimostra di essere migliore e porta a casa una vittoria meritata e schiacciante
22 Marzo 2026 - 20:04 | di Redazione
Si è conclusa la 25ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Il match clou di questo turno si è giocato al Palacalafiore di Reggio Calabria tra la Redel Viola e la Virtus Matera. Lo scontro tra le prime della classe è un duello avvincente in cui Matera dimostra di essere migliore e porta a casa una vittoria meritata e schiacciante.
Sugli altri campi, la Virtus Ragusa vince in casa degli Svincolati Milazzo e aggancia i neroarancio in seconda posizione, mentre la Dinamo Basket Brindisi ottiene una vittoria sofferta tra le mura amiche contro la Basket Academy Catanzaro e si conferma ai piani alti della classifica.
Di seguito i risultati, la classifica e il prossimo turno.
Risultati 25ª giornata
Dinamo Basket Brindisi – Basket Academy Catanzaro 69-67
Redel Viola – Virtus Matera 78-105
Valentino Basket Castellaneta – Basket School Messina 99-83
Virtus Molfetta – Adria Bari 91-80
Mola New Basket – Bim Bum Rende 62-77
Barcellona Basket – Action Now Monopoli 73-64
Svincolati Milazzo – Virtus Ragusa 62 – 91
Turno di riposo per Basket Corato
Classifica
Virtus Matera 36
Redel Viola 34*
Virtus Ragusa 34
Dinamo Basket Brindisi 32
Basket Academy Catanzaro 26**
Action Now Monopoli 26**
Barcellona Basket 26
Virtus Molfetta 24
Basket School Messina 24*
Svincolati Milazzo 22*
Basket Corato 20
Valentino Basket Castellaneta 20*
Adria Bari 10*
Bim Bum Rende 8*
Mola New Basket 6 *
*Una partita in meno
** Due partite in meno
Prossimo turno
Basket Academy Catanzaro – Virtus Molfetta
Basket School Messina – Redel Viola
Virtus Ragusa – Basket Corato
Action Now Monopoli – Mola New Basket
Bim Bum Rende – Valentino Basket Castellaneta
Adria Bari – Barcellona Basket
Virtus Matera – Svincolati Milazzo
Turno di riposo per Dinamo Basket Brindisi