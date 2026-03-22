La Redel nulla può contro una super Matera al Palacalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la venticinquesima giornata di Serie B Girone F, la nona di ritorno, tra le mura amiche la Virtus Matera. Il pubblico presente è stato quello delle grandi occasioni. Nel primo quarto gli ospiti sono partiti con l’energia giusta, i neroarancio non sono stati al loro passo. Anche nella seconda frazione di gioco molto bene la squadra di coach Miriello, Fernandez e compagni si sono riattivati prima dell’intervallo lungo portandosi sul -12. Nel terzo quarto hanno ripreso il largo gli avversari. Nell’ultima frazione la Redel ha provato in tutti i modi di recuperare lo svantaggio, ma le triple di Roberto, Valle, Zanetti e persino dell’under di Matera hanno fermato qualsiasi tentativo di rimonta di Reggio Calabria. Sconfitta indolore ai fini della classifica, ma dal valore morale non indifferente.

PRIMO QUARTO

Starting five neroarancio: Laganà, Marangon, Zampa, Fernandez. Il primo canestro è di Valle, da tre punti. Laganà per la Viola. Ancora Valle dalla lunga distanza. Zanetti schiaccia per il 2 a 8 deli ospiti. Fernandez porta i suoi sul -4. Preira per Matera. La tripla di Fernandez vale il -3 neroarancio. Preira, uno su due dalla lunetta. Marangon per il 9 a 11. Valle segna e si prende un libero. Coach Cadeo chiama Time Out. Zanetti segna in penetrazione e trasforma il libero supplementare. Marangon dalla lunetta, uno su due. Labovic realizza dopo un’azione rocambolesca. Ani in penetrazione dopo la seconda palla persa della Viola. Marangon, due su due dalla lunetta. Roberto per gli ospiti. Labovic da tre. Mavric dalla lunetta, uno su due. Si chiude il primo quarto sul 12 a 24.

SECONDO QUARTO

Mavric per il +14. La tripla di Zanetti per il 12 a 29. Roberto per gli ospiti. Coach Cadeo chiama Time Out. Tripla di Maresca. Laganà in coast to coast. Coach Miriello chiama Time Out. Laganà guadagna la lunetta, due su due. Labovic piazza la tripla del 19 a 34. Marini per il -13. Maresca penetra e guadagna la lunetta, due su due. Roberto per Matera. Roberto dalla lunetta trasforma. Marangon dalla lunetta, uno su due. Bischetti dalla lunetta, due su due. Laganà in gancio. Valle dalla lunga distanza. Anche Roberto da tre. Fernandez in penetrazione. Valle dalla lunetta, uno su due. Laganà in sospensione. Preira per gli ospiti. Laganà dalla lunetta, uno su due. Tripla di Laganà. Roberto dalla lunetta, non trasforma dopo fallo tecnico. Sbaglia anche il secondo tentativo di tiro. Fernandez in coast to coast. Si va all’intervallo lungo sul 36 a 48.

TERZO QUARTO

Tripla di Fiusco. Ani dalla lunetta, uno su due. La tripla di Maresca vale il -7 dei neroarancio. Roberto in penetrazione. Roberto sul tentativo di tripla, tre su tre. Tripla di Roberto per il 42 a 57. Laganà, due su due dalla lunetta. Laganà in penetrazione per il -11. Fiusco in sottomano. Coach Miriello chiama Time Out. Zanetti da sotto canestro. Roberto per gli ospiti. Fiusco per il -11. Roberto dalla lunetta, due su due. La tripla di Roberto vale il +16 degli ospiti. Clark dalla lunetta, due su due. Laganà dalla lunetta, due su due. Bischetti per Matera. Labovic da tre. Marangon, due su due. Labovic da sotto canestro. Si chiude il terzo quarto sul 56-73.

ULTIMO QUARTO

Ani schiaccia. Labovic per Matera. Tripla di Roberto. Laganà per la Viola. Ancora Laganà in penetrazione. Preira per il +22. Roberto penetra, segna, ma sbaglia il supplementare. Tripla di Fernandez. Zanetti da tre. Marangon da sotto canestro. Ancora Marangon per il -20. Ani da sotto canestro. Canestro di Valle. Maresca da tre. Zanetti dalla lunga distanza, gli risponde Maresca sempre da tre. Un’altra tripla di Maresca. Coach Miriello chiama Time Out. Preira in penetrazione. Fiusco da sotto canestro. Tripla di Valle. Roberto da tre. La Virtus Matera si aggiudica il match per 78 a 105.

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Il tabellino

Redel Reggio Calabria – Virtus Matera 78 – 105 (12-24, 24-24, 20-25, 22-32)

Redel: Agboratbi 0, Fiusco 9, Marangon 12, Marinelli NE, Laganà 24. Fernandez 12, Zampa 0, Marini 2, Maresca 17, Clark 0, Laquintana 1, Macrillante NE. Allenatore Cadeo

Virtus Matera: Belgrano 3, Ani 11, Zanetti 16, Labovi 13, ROberto 33, Valle 13, Preira 9, Mavric 3, De Mola Ne, Bischetti 4. Allenatore Miriello

Arbitri: i signori Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG)