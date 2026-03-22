Redel, Cadeo: ‘Onore a Matera, ci rialzeremo subito’

Il coach della Redel, Giulio Cadeo si è presentato in conferenza stampa conscio della sconfitta maturata per un ottimo gioco degli avversari e per diversi fattori che hanno influito sulla prestazione dei giocatori neroarancio.

“Onore a Matera perché penso che abbia giocato la partita che voleva giocare e con i suoi ritmi ha giocato un’ottima partita. Io credo che i ragazzi erano pronti per questo, non erano superficiali, in questa partita ci mancherebbe altro. Forse questa tensione, questa carica che avevamo accumulato in settimana non siamo riusciti poi a razionalizzarla, nel senso che abbiamo commesso troppi errori sia sulle scelte che dovevamo fare essi in difesa che in attacco e questo poi ha portato a disunirci, a perdere troppi palloni con questa squadra e abbiamo subito troppi contropiedi troppo facili che ha dato chiaramente entusiasmo e poi a volte poi anche se c’è una squadra che domina le occasioni possono, noi l’abbiamo avuta una di queste occasioni quando siamo arrivati a 7 punti e lì un paio di errori nostri ancora, loro che fanno il canestro, bravi loro perché comunque hanno fatto il canestro da 3 punti, poi subito un altro e lì poi non siamo più riusciti a rientrare e questo è un po’ l’analisi della partita”.