Redel, Cadeo: ‘Onore a Matera, ci rialzeremo subito’
Ai neroarancio tocca impegnarsi maggiormente, dopo la sconfitta casalinga maturata
22 Marzo 2026 - 21:40 | Redazione
Il coach della Redel, Giulio Cadeo si è presentato in conferenza stampa conscio della sconfitta maturata per un ottimo gioco degli avversari e per diversi fattori che hanno influito sulla prestazione dei giocatori neroarancio.
L’analisi del match
“Onore a Matera perché penso che abbia giocato la partita che voleva giocare e con i suoi ritmi ha giocato un’ottima partita. Io credo che i ragazzi erano pronti per questo, non erano superficiali, in questa partita ci mancherebbe altro. Forse questa tensione, questa carica che avevamo accumulato in settimana non siamo riusciti poi a razionalizzarla, nel senso che abbiamo commesso troppi errori sia sulle scelte che dovevamo fare essi in difesa che in attacco e questo poi ha portato a disunirci, a perdere troppi palloni con questa squadra e abbiamo subito troppi contropiedi troppo facili che ha dato chiaramente entusiasmo e poi a volte poi anche se c’è una squadra che domina le occasioni possono, noi l’abbiamo avuta una di queste occasioni quando siamo arrivati a 7 punti e lì un paio di errori nostri ancora, loro che fanno il canestro, bravi loro perché comunque hanno fatto il canestro da 3 punti, poi subito un altro e lì poi non siamo più riusciti a rientrare e questo è un po’ l’analisi della partita”.
Il prosieguo del campionato
“Davanti a queste partite dobbiamo cogliere quello che ci potrà servire, sappiamo che abbiamo delle situazioni dove siamo un po’ carenti, dove abbiamo margini di miglioramento e stasera si sono evidenziate, dobbiamo rendere solamente coscienza di questo, farne tesoro e iniziare subito da martedì, come tutti i martedì, a limare queste problematiche perché poi dopo quando arriveranno i play off il margine di errore diventa zero”.