Basket, Brindisi e Matera imbattute, la Viola vince a Barcellona all’overtime. Classifica e risultati

Si è conclusa la 3ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.

Nell’anticipo di ieri, la Dinamo Basket Brindisi conferma il buon momento e la vetta con la terza vittoria consecutiva contro Corato.

Nell’ultima gara delle 18.30 al Palalberti si gioca Barcellona Basket – Redel Viola, una gara ricca di ex (Cessel, Aguzzoli e coach Cigarini tra i siciliani e Fernandez tra i reggini) e importante per gli obiettivi di entrambe le società. Dopo una prima metà di gara gestita nei ritmi e nel punteggio dai padroni di casa, i neroarancio con un terzo periodo dominato (33-18) ribaltano il risultato. Nell’ultimo quarto, la classe di fernandez e la verve di paulinus regalano ai neroarancio l’illusione della vittoria, ma ci pensa Fraga dalla lunetta a portare le due squadre all’overtime. Supplementare combattuto fino al possesso finale che decreta la vittoria della Redel ai danni di un’indomita Barcellona.

Sugli altri campi, la Virtus Matera espugna il Palabalestrazzi di Bari e mantiene la vetta, mentre Catanzaro crolla in casa contro Ragusa.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 3ª giornata

Dinamo Basket Brindisi – Basket Corato 97-75 (giocata ieri)

Tecnoeleva Adria Bari – Virtus Matera 72-86

Basket Monopoli – Basket School Messina 76-62

Virtus Molfetta – Svincolati Milazzo 70-65

Barcellona Basket – Redel Viola 96-99 (dopo 1 t.s.)

Basket Academy Catanzaro – Virtus Ragusa 68-82

Mola New Basket – Valentino BK Castellaneta (si gioca il 15/10)

Riposo: Bim Bum Basket Rende

Classifica Serie B – Girone F

Virtus Matera 6

Dinamo Basket Brindisi 6

Basket Academy Catanzaro 4

Basket Monopoli 4

Virtus Ragusa 4

Redel Viola 4

Barcellona Basket 2

Basket Corato 2

Basket School Messina 2

Valentino BK Castellaneta 2*

Tecnoeleva Adria Bari 0

Mola New Basket 0*

Svincolati Milazzo 0

Bim Bum Basket Rende 0

* una partita in meno

Prossimo Turno

Basket Corato – Virtus Molfetta

Redel Viola – Mola New Basket

Virtus Ragusa – Dinamo Basket Brindisi

Basket School Messina – Tecnoeleva Adria Bari

Virtus Matera – Basket Academy Catanzaro

Bim Bum Basket Rende – Basket Monopoli

Svincolati Milazzo – Barcellona Basket