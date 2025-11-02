Basket Serie B: a Rende il derby di Calabria, Ragusa aggancia Brindisi. Classifica e risultati
Spettacolare vittoria all'overtime di Rende che ottiene i primi due punti della stagione. Turno di riposo per la Redel Viola
02 Novembre 2025 - 21:00 | di Redazione
Si è conclusa la 6ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
La Bim Bum Basket Rende conquista tra le mura amiche il derby calabrese battendo 98-96 la Basket Academy Catanzaro dopo un tempo supplementare grazie all’ottima prova dell’mvp Cagnacci.
In vetta restano Dinamo Basket Brindisi e Virtus Ragusa (10 punti), nonostante la sconfitta dei pugliesi sul campo del Basket School Messina (70-62). Successi anche per Milazzo, Monopoli, Molfetta e Mola New Basket, quest’ultima corsara a Corato (73-74)
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 6ª giornata
Basket School Messina – Dinamo Basket Brindisi 70-62
Basket Corato – Mola New Basket 73-74
Bim Bum Basket Rende – Basket Academy Catanzaro 98-96 (dopo un tempo supplementare)
Virtus Matera – Virtus Molfetta 82-86
Svincolati Milazzo – Valentino BK Castellaneta 98-78
Basket Monopoli – Tecnoeleva Adria Bari 83-74
Virtus Ragusa – Barcellona Basket 86-80
turno di riposo per la Redel Viola
Classifica Serie B – Girone F
Dinamo Basket Brindisi 10
Virtus Ragusa 10
Virtus Matera 8
Basket School Messina 8
Basket Monopoli 8
Virtus Molfetta 8
Redel Viola 6
Svincolati Milazzo 6
Valentino BK Castellaneta 6
Basket Academy Catanzaro 4
Basket Corato 4
Barcellona Basket 2
Tecnoeleva Adria Bari 2
Bim Bum Basket Rende 2
Mola New Basket 0
Prossimo turno
Dinamo Basket Brindisi – Bim Bum Basket Rende
Virtus Molfetta – Basket School Messina
Redel Viola – Svincolati Milazzo
Valentino BK Castellaneta – Basket Corato
Mola New Basket – Virtus Ragusa
Barcellona Basket – Virtus Matera
Basket Academy Catanzaro – Basket Monopoli
turno di riposo per la Tecnoeleva Adria Bari