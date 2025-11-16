Basket, Ragusa vince a mantiene la vetta, Redel corsara a Corato. Classifica e risultati
Prestazione convincente dei neroarancio e buon debutto del nuovo acquisto Laganà. Ragusani in rimonta dopo un secondo quarto dominato da Castellaneta (12-33)
16 Novembre 2025 - 20:08 | di Redazione
Si è conclusa la 8ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Al PalaLosito di Corato la Redel Viola, a secco dalla gara vinta in casa contro Mola alla quarta giornata, cerca il riscatto dopo le novità di mercato. Gara ben gestita dagli uomini di coach Cadeo che allungano nel terzo quarto e nel finale spengono con autorità ogni tentativo dei padroni di casa di rientrare in gara. Buono il debutto del neo acquisto Laganà.
La capolista Virtus Ragusa, in attesa della prossima trasferta al Palacalafiore di Reggio, in casa contro la Valentino Basket Castellaneta ottiene la settima vittoria stagionale in rimonta dopo un secondo quarto dominante degli ospiti (12-33).
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 8ª giornata
Tecnoeleva Adria Bari – Basket Academy Catanzaro 63-87
Bim Bum Basket Rende – Virtus Molfetta 93-95
Virtus Matera – Mola New Basket 89-85
Virtus Ragusa – Valentino BK Castellaneta 87-80
Basket Monopoli – Dinamo Basket Brindisi 85-83
Basket School Messina – Barcellona Basket 71-77
Basket Corato – Redel Viola Reggio Calabria 64-90
Turno di riposo per la Svincolati Milazzo
Classifica Serie B interregionale – Girone F
Virtus Ragusa 14
Basket Monopoli 12
Dinamo Basket Brindisi 10*
Basket School Messina 10*
Virtus Matera 10
Virtus Molfetta 10
Svincolati Milazzo 8*
Redel Viola 8*
Valentino BK Castellaneta 6
Basket Corato 6
Basket Academy Catanzaro 6
Barcellona Basket 6
Tecnoeleva Adria Bari 2*
Bim Bum Basket Rende 2*
Mola New Basket 2*
*Già osservato il turno di riposo
Prossimo turno
Virtus Molfetta – Basket Monopoli
Mola New Basket – Basket School Messina
Dinamo Basket Brindisi – Tecnoeleva Adria Bari
Redel Viola – Virtus Ragusa
Valentino BK Castellaneta – Virtus Matera
Barcellona Basket – Bim Bum Basket Rende
Svincolati Milazzo – Basket Corato
Turno di riposo per la Basket Academy Catanzaro