Basket, la Redel Viola abbatte Ragusa, Messina sbanca Mola. Classifica e risultati
Prova di forza e gara perfetta dei neroarancio, dominanti dal primo all'ultimo quarto contro i siciliani
23 Novembre 2025 - 20:31 | di Redazione
Si è conclusa la 9ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Al Palacalafiore pubblico delle grandi occasioni per il big match tra Redel Viola e la capolista Virtus Ragusa. Un’ottima Viola scava il solco nella prima metà di gara con un parziale di 53-29 e si conferma nella terza frazione allungando sul 78-43. Nell’ultimo quarto la risposta di Ragusa non arriva contro una Redel Viola perfetta e dominante.
Sugli altri campi, la Basket School Messina sbanca il Palapinto della New Basket Mola sempre più cenerontola del girone F, mentre la Dinamo Basket Brindisi ha gioco facile tra le mura amiche contro la Tecnoeleva Adria Bari.
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 9ª giornata
Virtus Molfetta – Basket Monopoli 76-70
Mola New Basket – Basket School Messina 79-96
Dinamo Basket Brindisi – Tecnoeleva Adria Bari 104-51
Redel Viola – Virtus Ragusa 96-65
Valentino BK Castellaneta – Virtus Matera 85-93
Barcellona Basket – Bim Bum Basket Rende 80-74
Svincolati Milazzo – Basket Corato 76-74
Turno di riposo per la Basket Academy Catanzaro
Classifica Serie B interregionale – Girone F
Virtus Ragusa 14
Basket Monopoli 12
Dinamo Basket Brindisi 12*
Basket School Messina 12*
Virtus Matera 12
Virtus Molfetta 12
Svincolati Milazzo 10*
Redel Viola 10*
Valentino BK Castellaneta 6
Basket Corato 6
Basket Academy Catanzaro 6*
Barcellona Basket 8
Tecnoeleva Adria Bari 2*
Bim Bum Basket Rende 2*
Mola New Basket 2*
*Già osservato il turno di riposo
Prossimo turno
Virtus Ragusa – Svincolati Milazzo
Tecnoeleva Adria Bari – Virtus Molfetta
Basket School Messina – Valentino BK Castellaneta
Bim Bum Basket Rende – Mola New Basket
Basket Monopoli – Barcellona Basket
Virtus Matera – Redel Viola
Basket Academy Catanzaro – Dinamo Basket Brindisi
Turno di riposo per la Basket Corato