Basket, la Redel Viola abbatte Ragusa, Messina sbanca Mola. Classifica e risultati

Prova di forza e gara perfetta dei neroarancio, dominanti dal primo all'ultimo quarto contro i siciliani

Si è conclusa la 9ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.

Al Palacalafiore pubblico delle grandi occasioni per il big match tra Redel Viola e la capolista Virtus Ragusa. Un’ottima Viola scava il solco nella prima metà di gara con un parziale di 53-29 e si conferma nella terza frazione allungando sul 78-43. Nell’ultimo quarto la risposta di Ragusa non arriva contro una Redel Viola perfetta e dominante.

Sugli altri campi, la Basket School Messina sbanca il Palapinto della New Basket Mola sempre più cenerontola del girone F, mentre la Dinamo Basket Brindisi ha gioco facile tra le mura amiche contro la Tecnoeleva Adria Bari.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 9ª giornata

Virtus Molfetta – Basket Monopoli 76-70

Mola New Basket – Basket School Messina 79-96

Dinamo Basket Brindisi – Tecnoeleva Adria Bari 104-51

Redel Viola – Virtus Ragusa 96-65

Valentino BK Castellaneta – Virtus Matera 85-93

Barcellona Basket – Bim Bum Basket Rende 80-74

Svincolati Milazzo – Basket Corato 76-74

Turno di riposo per la Basket Academy Catanzaro

Classifica Serie B interregionale – Girone F

Virtus Ragusa 14

Basket Monopoli 12

Dinamo Basket Brindisi 12*

Basket School Messina 12*

Virtus Matera 12

Virtus Molfetta 12

Svincolati Milazzo 10*

Redel Viola 10*

Valentino BK Castellaneta 6

Basket Corato 6

Basket Academy Catanzaro 6*

Barcellona Basket 8

Tecnoeleva Adria Bari 2*

Bim Bum Basket Rende 2*

Mola New Basket 2*

*Già osservato il turno di riposo

Prossimo turno

Virtus Ragusa – Svincolati Milazzo

Tecnoeleva Adria Bari – Virtus Molfetta

Basket School Messina – Valentino BK Castellaneta

Bim Bum Basket Rende – Mola New Basket

Basket Monopoli – Barcellona Basket

Virtus Matera – Redel Viola

Basket Academy Catanzaro – Dinamo Basket Brindisi



Turno di riposo per la Basket Corato