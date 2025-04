La Redel Viola si inceppa ancora: gara opaca e sconfitta a Bari

Ancora una sconfitta, ancora un’occasione persa contro un avversario insidioso, si, ma abbordabilissimo ed ampiamente alla portata dei ragazzi di coach Cadeo.

La Redel Viola, dopo due vittorie convincenti contro Molfetta e Brindisi, non riesce a dare continuità ai risultati e cade a Bari dopo una prestazione incolore, con armi spuntate in attacco (ma non è la prima volta) e poco incisiva in difesa, punto di forza della squadra nerorancio.

Poche le note positive per coach Cadeo. Stamatis incide sempre più e Bangu continua a crescere. Ani resta il migliore dei suoi con 17 punti e 25 di valutazione, ma sono sprazzi e acuti individuali di un collettivo che in questa fase a orologio (e dopo l’infortunio pesantissimo di Fernandez e la rivoluzione del mercato) fatica a trovare la propria identità ed avere la continuità necessaria per garantirsi un posto in “prima fila” nei play-off.

La partita

Coach Cadeo decide di iniziare le ostilità con un quintetto che presenta la novità di Sadio Traore, ex di turno, con Stamatis e Bangu in cabina di regia, Donati a difendere il pitturato e Dell’Anna sugli esterni.

Gara che inizia con ritmi compassati e tanti errori, i primi tre minuti le due squadre restano a secco e rompe l’equilibrio l’ex Traore. Cadeo fa ruotare sin da subito tutti gli uomini disponibili, la prima frazione scorre via e il punteggio resta basso. Ani dalla panchina impatta subito bene e realizza il momentaneo +3, ma l’ottimo Preite risponde e tiene a galla i padroni di casa che chiudono in parità sul 15-15 il primo quarto.

Il gioco riprende con un botta e risposta di Anibaldi e Idiaru, la Viola alza il pressing difensivo ma è Bari a fare qualcosa in più con Tartamella che riporta in vantaggio i pugliesi sul 21-18. I play Lupo e Stamatis cercano assist risolutivi per i loro compagni, Simonetti sfrutta la linea di fondo e segna un bel canestro nel pitturato, Callara scalda la mano e risponde mantenendo il punteggio in vantaggio per i padroni di casa. Stamatis dalla lunetta accorcia le distanze e manda le squadre al riposo lungo sul punteggio di 33-31.

Al rientro dagli spogliatoi i baresi mantengono il controllo del risultato, i neroarancio non riescono a fare male con la solita difesa ed in attacco (con 1 su 15 da tre a metà quarto) sono imprecisi e poco incisivi. Rodriguez, Pelucchini e Lupo segnano canestri pesanti e portano la Tecnoeleva Adria al momentaneo massimo vantaggio: 45-35. Coach Cadeo è costretto a chiamare timeout per dare una scossa ai suoi e fermare il treno barese.

Simonetti coglie il messaggio e dà la carica ai neroarancio: segna, recupera palla e consegna l’assist per la bomba di Dell’Anna, la Viola impone un controbreak di 9-0 ed è stavolta coach Vito Console a chiamare timeout. Preite viene lasciato colpevolmente da solo dall’angolo con la difesa neroarancio impegnata altrove nei raddoppi, Tartamella viene imbeccato da Rodriguez, Anibaldi vola in contropiede e riporta avanti di 8 Bari: 54-46. Tre liberi di Bangu chiudono il terzo quarto sul 54-49.

Sul parquet dopo l’ultimo break sono ancora i padroni di casa a controllare l’inerzia della gara, con la Viola che tenta una risposta affidandosi alla solita pressione in difesa. Rodriguez continua a pungere in penetrazione e guadagna falli e possessi preziosi, Anibaldi ne approfitta e da tre allunga ancora, poi serve l’assist a Preite che da sotto porta i baresi ancora al massimo vantaggio sul +13: 66-53.

Altro timeout e scossa di coach Cadeo, i neroarancio tentano di riaprire la partita con un break di 7-0, ma manca la continuità in attacco e i baresi riescono con Rodriguez, Tartamella e un Anibaldi in crescita (a fine gara mvp con 16 punti e 28 di valutazione) a mantenere un vantaggio solido. La bomba al tabellone di Preite dà la mazzata finale ai reggini che interrompono così la striscia positiva e la rincorsa alla vetta della classifica. Punteggio finale 80-71.

I neroarancio hanno l’occasione di rifarsi già mercoledì, quando al Palacalafiore sbarcheranno i Lions di Bisceglie, vittoriosi nell’anticipo contro Piazza Armerina.

Alla Redel Viola servirà ritrovare le giuste letture in un attacco stasera privo di idee, con una prestazione corale che, partendo dalla solidità in difesa, ridia smalto e imprevedibilità alla squadra reggina.