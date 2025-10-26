La Redel Viola prova la rimonta a Castellaneta ma cade allo scadere

La Pallacanestro Viola ha affrontato Castellaneta in trasferta nella quinta giornata di Serie B interregionale Girone F. I pugliesi hanno gestito bene il match sin dai primi istanti. Prima D’Apice, poi Buono insieme a Buo hanno travolto i neroarancio. Nell’ultima frazione di gioco, la Redel ha ritrovato i suoi tiratori e grazie ad una serie di triple si riporta sotto di uno, i padroni di casa hanno gestito meglio gli ultimi possessi ed il canestro di Contini con tiro libero supplementare trasformato è stato decisivo alla Tensostruttura di Castellaneta.

PRIMO QUARTO

Starting five neroarancio: Clark, Marini, Maresca, Zampa, Paulinus. I primi due punti sono di Marini. D’Apice per i padroni di casa. Ancora D’Apice, per due volte consecutive. 6 a 2 il punteggio. Contini per i pugliesi. D’Apice porta i pugliesi sul +8. Coach Cadeo chiama Time Out. Buono ai liberi, due su due. Fiusco per la Viola. Buo segna guadagna la lunetta, trasforma il libero. Fiusco realizza una tripla. Marini guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi. Contini da tre, risponde Ani dalla lunga distanza. Si chiude il primo quarto sul 21 a 12.

SECONDO QUARTO

Fernandez da tre, gli risponde Lopez. Ani da sotto. Ancora Ani per il -5 dei neroarancio. Coach Luisi chiama Time Out. Ani sbaglia il tiro supplementare. A Shannon risponde Ani. Ancora Shannon, risponde Fiusco. Punteggio di 28 a 23 per Castellaneta. Lopez per il +7. Fernandez segna e guadagna fallo, trasforma il li tiro libero. Lopez segna dalla lunga distanza. Buo segna e guadagna un libero, che trasforma. Paulinus per il -8 dei neroarancio. Coach Cadeo chiama Time Out. Lopez, uno su due dalla lunetta. Ancora Lopez guadagna la lunetta, fa due su due. Clark per i neroarancio. Clark guadagna la lunetta, due su due. +7 per i pugliesi. Buo da sotto dopo un errore di Clark. Si va all’intervallo lungo sul 41 a 32 per Castellaneta.

TERZO QUARTO

Marini per i neroarancio, poi Fiusco per il -5 della Viola. Buono per il 43 a 36. Shannon per il +9 dei padroni di casa. Marini guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. Shannon, uno su due dalla lunetta. Ancora Shannon in reverse per il +11 dei pugliesi. Contini per il 50 a 37. Coach Cadeo chiama TIme Out. Fernandez dalla lunetta fa uno su due. Buo dalla lunetta, due su due. Buo dalla lunga distanza. Ancora Buo per il +19. Fernandez per la Viola. Contini per i pugliesi. Ani dalla lunetta, due su due. Ancora Ani dalla lunetta, due su due. Paulinus guadagna la lunetta, uno su due. Spina Diana trasforma un libero. Si va all’ultimo quarto sul 60 a 45 per i padroni di casa.

ULTIMO QUARTO

Ani guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. D’Apice per il 62 a 46. Marini per la Viola, risponde Buo. Coach Cadeo chiama Time Out. D’Apice dalla lunetta, fa uno su due. Fernandez dalla lunetta trasforma il libero a sua disposizione. La tripla di Maresca, vale il -13, gli risponde Buo sempre dalla lunga distanza. Fiusco dalla lunetta, fa uno su due. Zampa per i neroarancio. Coach Luisi chiama Time Out. La tripla di Marini vale il -10 dei neroarancio. Zampa da tre per il 68 a 61. Coach Luisi chiama Time Out. Fiusco per il -4 della Viola. Un’altra tripla di Fernandez per il -1. Fernandez guadagna la lunetta, per il 68 a 68. Contini segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero a sua disposizione. Coach Cadeo chiama Time Out. Buo trasforma uno su due tiri liberi a disposizione. Castellaneta vince contro la Redel Viola. Risultato finale 72 a 68.

Il tabellino

Valentino BK Castellaneta – Redel Viola Reggio Calabria 72 – 68 (21-12 ,20-20, 19-13,12-23)

Valentino BK Castellaneta: Ojo 0, Basile NE, Lopez 11, Shannon 8, Spina Diana 1, Buo 21, D’Appice 11, Casarola 0, Buono 4, Contini 15. Allenatore Luisi

Redel Viola Reggio Calabria: Fiusco 13, Agbortabi NE, Ani 13, Paulinus 3, Fernandez 14, Zampa 5, Mazza NE, Marini 12, Maresca 3, Calrk 4, Pes NE, Laquintana NE. Allenatore Cadeo

Arbitri: Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza e Matteo Conforti di Matera