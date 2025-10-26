Basket Serie B – Fermata Matera, KO esterno della Viola. Classifica e risultati

Si è conclusa la 5ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F. Nello scontro al vertice ha avuto la meglio Brindisi su Matera. Ragusa aggancia la vetta imponendosi in trasferta su Molfetta. La Viola esce sconfitta dalla Tensostruttura di Castellaneta. Corato si è imposto a Barcellona. Meglio la Basket School Messina a Catanzaro. Primi due punti in classifica per Bari in casa, contro Rende. Mola ancora a zero punti in Puglia dagli Svincolati Milazzo.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 5ª giornata

Virtus Molfetta – Virtus Ragusa 81-88

Valentino BK Castellaneta – Redel Viola 72-68

Dinamo Basket Brindisi – Virtus Matera 81-74

Mola New Basket – Svincolati Milazzo 81-88

Barcellona Basket – Basket Corato 88-101

Basket Academy Catanzaro – Basket School Messina 65-83

Tecnoeleva Adria Bari – Bim Bum Basket Rende 88-82

turno di riposo per Monopoli

Classifica Serie B – Girone F

Virtus Matera 8

Dinamo Basket Brindisi 8

Virtus Ragusa 8

Redel Viola 6

Basket Monopoli 6

Virtus Molfetta 6

Valentino BK Castellaneta 6

Basket School Messina 6Basket Corato 6

Basket Academy Catanzaro 4

Svincolati Milazzo 4

Barcellona Basket 2

Tecnoeleva Adria Bari 2

Mola New Basket 0

Bim Bum Basket Rende 0

Prossimo turno

Basket School Messina – Dinamo Basket Brindisi

Basket Corato – Mola New Basket

Bim Bum Basket Rende – Basket Academy Catanzaro

Virtus Matera – Virtus Molfetta

Svincolati Milazzo – Valentino BK Castellaneta

Basket Monopoli – Tecnoeleva Adria Bari

Virtus Ragusa – Barcellona Basket

Riposo: Redel Viola

