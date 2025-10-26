Basket Serie B – Fermata Matera, KO esterno della Viola. Classifica e risultati
Gran parte delle compagini appaiate a pochi punti. Brindisi raggiunge la capolista
26 Ottobre 2025 - 20:18 | Redazione
Si è conclusa la 5ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F. Nello scontro al vertice ha avuto la meglio Brindisi su Matera. Ragusa aggancia la vetta imponendosi in trasferta su Molfetta. La Viola esce sconfitta dalla Tensostruttura di Castellaneta. Corato si è imposto a Barcellona. Meglio la Basket School Messina a Catanzaro. Primi due punti in classifica per Bari in casa, contro Rende. Mola ancora a zero punti in Puglia dagli Svincolati Milazzo.
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 5ª giornata
Virtus Molfetta – Virtus Ragusa 81-88
Valentino BK Castellaneta – Redel Viola 72-68
Dinamo Basket Brindisi – Virtus Matera 81-74
Mola New Basket – Svincolati Milazzo 81-88
Barcellona Basket – Basket Corato 88-101
Basket Academy Catanzaro – Basket School Messina 65-83
Tecnoeleva Adria Bari – Bim Bum Basket Rende 88-82
turno di riposo per Monopoli
Classifica Serie B – Girone F
Virtus Matera 8
Dinamo Basket Brindisi 8
Virtus Ragusa 8
Redel Viola 6
Basket Monopoli 6
Virtus Molfetta 6
Valentino BK Castellaneta 6
Basket School Messina 6Basket Corato 6
Basket Academy Catanzaro 4
Svincolati Milazzo 4
Barcellona Basket 2
Tecnoeleva Adria Bari 2
Mola New Basket 0
Bim Bum Basket Rende 0
Prossimo turno
Basket School Messina – Dinamo Basket Brindisi
Basket Corato – Mola New Basket
Bim Bum Basket Rende – Basket Academy Catanzaro
Virtus Matera – Virtus Molfetta
Svincolati Milazzo – Valentino BK Castellaneta
Basket Monopoli – Tecnoeleva Adria Bari
Virtus Ragusa – Barcellona Basket
Riposo: Redel Viola