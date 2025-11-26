La Redel Viola ospite dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico “G. Trecroci” di Villa San Giovanni

La rappresentanza della Viola è stata accolta dai docenti dell’Istituto IPALB-TUR G.TRECROCI che ringraziamo, il prof Benito Musolino, docente di enogastronomia settore ssla e vendita, la prof Anna Durante docente di Italiano e Storia. Gli atleti, dopo aver salutato gli studenti presenti nelle classi, si sono confrontati con loro sui percorsi formativi e sulle esperienze personali.

Il legame tra la scuola e la Viola

Gli studenti dell’Istituto “G.TRECROCI” hanno già un forte legame con la Viola poiché forniscono supporto e servizi durante le partite casalinghe del campionato di serie B interregionale della Redel Reggio Calabria al PalaCalafiore.

La collaborazione tra i neroarancio e l’Istituto Professionale Alberghiero e Turistico di Villa San Giovanni rappresenta un modello virtuoso di sinergia territoriale. La collaborazione è stata curata dalla prof Caterina Surace referente per la Formazione Scuola-Lavoro e dalla commissione, formata dai prof. Condorelli Giovanni, Musolino Benito, Sciarrone Rosario.

Gli obiettivi della collaborazione

La collaborazione avviata tra le due realtà ha infatti un duplice obiettivo: elevare la qualità del servizio di accoglienza legato agli eventi sportivi e offrire agli studenti un percorso formativo che coniughi competenze pratiche di ospitalità con la gestione logistica e il coinvolgimento attivo nella comunità. Questa partnership trasforma l’evento sportivo in un vero e proprio laboratorio di apprendimento sul campo.

La “piattaforma”

La Redel fornisce la “piattaforma” degli eventi e l’esigenza operativa ed è il destinatario diretto dei servizi di ospitalità e supporto che gli studenti coinvolti forniscono con la loro preziosa e professionale presenza, facendosi riconoscere nelle loro eleganti divise anche per garbo e stile.

Accoglienza ed aggregazione

Oltre a fornire accoglienza e supporto domenica scorsa durante il big match contro Ragusa, grazie appunto al citato Progetto di Formazione Scuola Lavoro, gli studenti dell’Istituto hanno dato voce al loro supporto tramite un incitamento continuo ed entusiasta durante tutta la gara sostenendo i colori cittadini con passione ed energia.

Per un bel momento di aggregazione ai cori del gruppo degli studenti si sono uniti i minori ospiti di Casa di Benedetta dell’associazione Abakhi con cui la Redel collabora da diversi mesi.

Invito al PalaCalafiore

Durante la visita alle classi, il centro Leonardo Marini aveva invitato tutti gli studenti a partecipare alla gara in programma, raccomandando supporto alla squadra della città in una gara difficile, poi vinta largamente. L’invito è stato pienamente raccolto dal rinomato Istituto, diretto dalla professoressa Enza Loiero a cui la società rivolge un sentito ringraziamento e í più vivi complimenti.

Grazie a tutti gli studenti coinvolti, vi aspettiamo alla prossima!