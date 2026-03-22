Redel, big match al Palacalafiore tra le prime della classe: arriva la Virtus Matera

Poche ore alla palla a due che al Palacalafiore di Reggio Calabria darà inizio all’attesissimo big match tra Redel Viola e Virtus Matera.

Scontro ad alta quota tra le due squadre che condividono la vetta del campionato, una resa dei conti che finalmente stabilirà chi è la prima della classe. Capitan Fernandez e compagni vivono un momento positivo grazie all’ottima prova di domenica scorsa contro Ragusa, l’altra corazzata del girone F.

I ragazzi di coach Cadeo arrivano a questo scontro diretto consapevoli della propria forza e dell’importanza del match (istituita dalla società reggina la ‘Giornata neroarancio’), con in testa la sconfitta dell’andata ad opera di un Simone Roberto scatenato in un finale al cardiopalma deciso da due sue bombe.

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Voglia di riscatto, continuità, voglia di un primato che entrambe le compagini inseguono dall’inizio della stagione per farsi trovare al meglio nella fase successiva dei play-off.

L’avversario

La Virtus Matera arriva ben preparata all’incontro di stasera grazie all’ottimo lavoro avviato dalla società pugliese questa estate. Il roster è stato costruito con attenzione, puntando su una combinazione di esperienza e talento, ed è stato ulteriormente rafforzato nelle ultime settimane per affrontare al meglio la fase decisiva della stagione.

Nell’ultimo match, la squadra di coach Miriello ha ottenuto una vittoria importante in casa contro il Valentino Basket Castellaneta, consolidando così la sua posizione in classifica. La Virtus sta dimostrando grande compattezza, con una squadra ben strutturata, fisica e con rotazioni lunghe. In particolare, gli esterni Valle e Roberto sono protagonisti, con il primo in grado di orchestrare il gioco e il secondo, top scorer del campionato, che ha portato la sua esperienza in A2 alla squadra. Sotto canestro, Preira ha portato solidità e una forte presenza fisica, aggiungendo un elemento di sostanza al reparto.

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Fanno parte del gruppo in maniera stabile alcune conferme delle scorse stagioni, tra cui Matteo Zanetti, ala piccola di 195 cm, e il capitano De Mola, playmaker classe 2003. Arrivati quest’anno Bischetti, ala energica e versatile, che con i suoi 196 cm si inserisce perfettamente nel sistema di gioco della Virtus e l’ex Uchenna Ani. Rispetto alla gara d’andata completano le rotazioni di coach Miriello altri due innesti arrivati dal mercato: un altro ex neroarancio, il centro Emin Mavric, e l’ala montenegrina Bozidar Labovic.

Arbitri della serata i signori Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali della Redel Viola.