Referendum giustizia: si vota fino alle 15:00. Affluenza record oltre il 46%

Ai seggi sono attesi oltre 45 milioni di elettori in Italia, a cui vanno sommati i 5,5 milioni di italiani che hanno diritto di voto all’estero

Boom d’affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia: alle 23 di ieri ha votato il 46,07% degli aventi diritto, cifra record. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante:

“Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

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Seggi aperti anche oggi, dalle 7:00 alle 15:00.

Fanno da traino le regioni del Nord. Più in affanno, la partecipazione al Sud.

Non c’è quorum, vince dunque chi prende un voto in più. Oggi urne aperte dalle 7 alle 15, poi inizia lo spoglio. Ma il segnale politico è enorme.

Le percentuali parziali già superano i precedenti referendum costituzionali per i quali le urne erano aperte due giorni: sono più alte di quasi sette punti rispetto a quello del 2020 sul taglio dei parlamentari.

Alla stessa ora, sei anni fa, aveva votato il 39,4% degli aventi diritto e il giorno dopo si arrivò al 51,12%.