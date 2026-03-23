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Referendum giustizia, la Calabria si conferma penultima: l’affluenza alle ore 23:00

Tutti i dati in Calabria. Bene il nord, male il sud

23 Marzo 2026 - 07:05 | di Redazione

referendum giustizia ()

E’ del 35,70% l’affluenza alle ore 23 al referendum sulla giustizia in Calabria secondo i dati del sito del Viminale Eligendo.

Un dato che pone la regione al penultimo posto in Italia seguita dalla Sicilia.

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A livello di provincia è Catanzaro quella con più votanti con il 37,89% seguita da Reggio Calabria con il 36,44%.

Nel cosentino è stata del 35,25%, nel vibonese del 34,65% e nel crotonese del 31,48%.

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La maggiore affluenza è stata registrata nel comune di Marzi, con il 53,49%, mentre la più bassa a Terravecchia, con il 19,02%, entrambe località del cosentino.

E mentre al Sud l’affluenza non è delle migliori, in totale il dato nazionale può dirsi buono, con un boom di votanti: alle 23 l’affluenza si ferma al 46,07%.

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