Referendum, nel paese natale di Gratteri vince il No con il 67%
Gratteri, durante la campagna referendaria è stato al centro di polemiche sollevate dal fronte del Sì per alcune sue dichiarazioni in favore del No
23 Marzo 2026 - 17:49 | Redazione
A Gerace, paese natale dell’attuale procuratore di Napoli Nicola Gratteri, netta vittoria del No al referendum sulla giustizia.
Nel piccolo paese del reggino di poco più di 2.000 abitanti, ha votato il 51,62% degli aventi diritto. A scrutinio ultimato il No ha ottenuto il 67,38% dei consensi contro il 32,62% del Sì.
Gratteri, durante la campagna referendaria è stato al centro di polemiche sollevate dal fronte del Sì per alcune sue dichiarazioni in favore del No.