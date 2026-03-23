Referendum, vince il No. A Napoli i magistrati festeggiano cantando ‘Bella ciao’
"E' cominciata una nuova primavera nel nostro Paese", così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini
23 Marzo 2026 - 17:05 | Redazione
Si canta ‘Bella ciao’ nella saletta dell’Anm del tribunale di Napoli dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario. Stanno arrivando bottiglie di champagne per brindare.
Tra i presenti il pg presso la Corte d’Appello Aldo Policastro, in prima linea nella battaglia per il No. Il procuratore Nicola Gratteri è invece nel suo ufficio, al lavoro da stamattina.
“Si è dimostrato che la Costituzione non va cambiata, non va stravolta, ma va applicata. E’ un messaggio di unità. Visto questo bellissimo risultato, questa bellissima giornata, noi pensiamo che sia anche utile dire a tutti quelli che vogliono festeggiare con noi che verso le 18-18.30 possiamo ritrovarci a piazza Barberini. E’ cominciata una nuova primavera nel nostro Paese”.
Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal Comitato società civile per il no al referendum riunito al Centro congressi Frentani a Roma, sottolineando “la grandissima partecipazione al voto” e “la difesa dell’autonomia e dell’indipendeza della magistratura”.