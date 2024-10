Reggiana-Reggina: attesa per i convocati amaranto. Denis non è pronto

German Denis ancora out?

Erano state le parole del tecnico Marco Baroni ad alimentare speranze riguardo la possibilità di rivedere almeno in panchina il centravanti della Reggina German Denis, fermatosi dopo aver realizzato contro il Brescia il suo primo gol della stagione. Nell’elenco dei convocati per la trasferta di Reggio Emilia dovrebbe risultare ancora tra gli indisponibili perchè il suo recupero non è ancora completo.

Rivas ancora falso nove

Il tecnico in occasione della presentazione del match, ha parlato di difficoltà nel reparto offensivo, sottolineando la necessità di riproporre Rivas come punta, seppur senza fare alcun riferimento a Denis, ma tutto lascia pensare che l’argentino non si sia aggregato al gruppo squadra già in viaggio verso Reggio Emilia.