Reggiana-Reggina: presentazione del match con dati, numeri e statistiche

Match post natalizio quello che andrà in scena domani all’ora di pranzo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Reggina tenterà di regalare una gioia in termini di risultato ai propri tifosi, dopo aver sfoderato una buona prova al Menti di Vicenza una settimana fa. Reggiana che vuole allontanarsi dalla zona rossa (per usare un termine molto in voga in questo periodo), nonostante sia già fuori, ma di soli 2 punti.

Le due squadre come arrivano al confronto

Gli amaranto hanno raccolto un solo punto nella trasferta di Vicenza, ma ne meritavano 3 per ciò che la squadra ha espresso in campo. Mister Baroni sembra aver trovato il “vestito tattico” che più si addice alla squadra, quel 1-4-3-3 (l’ultimo allenatore che lo aveva proposto, seppur per poche partite è stato Cevoli nella stagione 2018/19) con cui la squadra ha ricevuto applausi nell’ultima giornata di campionato. Adesso i punti sono 11, su 14 partite, con la media di 0.93 punti a gara (rimasta invariata rispetto alla scorsa settimana quando era di 0.92) e la posizione in classifica 18°. Vicenza che ha disputato 12 partite (deve recuperare la partita valevole per la 5° giornata contro il Cittadella, mentre quella con la Salernitana è stata persa a tavolino, causa Covid) ottenendo 15 punti (4 vittorie e 3 pareggi), con la media di 1.2 punti a partita, ricoprendo la 15° posizione in classifica. Playoff a 3 punti, Playout a 2 per gli uomini di Mr Alvini (ha festeggiato di recente le 700 panchine in carriera)

La Reggina ha interrotto il filotto di sconfitte

Reggina che, con il pareggio contro il Vicenza ha modificato la propria rotta, che nelle ultime gare aveva visto prevalere le sconfitte. La Reggiana con il pareggio a reti bianche nella trasferta di Empoli ha equilibrato il proprio cammino nelle ultime 5 giornate di campionato, fatto di 2 vittorie, 2 sconfitte ed 1 pareggio. Gigliati che sono andati in gol in 4 delle ultime 5 gare.

Regna equilibrio tra le due compagini, per ciò che riguarda la fase di palleggio. Reggiana leggermente più precisa della Reggina nei passaggi, 83.9% dei 412.6 passaggi medi a partita, mentre per gli amaranto è 82.3% la percentuale di accuratezza su una media di 407.7 trasmissioni a gara. 52.8% di possesso palla medio Reggina, 52.7% Reggiana.

Reggina che produce più azioni manovrate, 25.5 contro le 21.9 della Reggiana, ma va alla conclusione nel 18.4% dei casi, contro il 20.9 dei granata emiliani. Percorso inverso nelle ripartenze. La Reggiana tenta di più il contropiede, 2.5 volte, mentre la Reggina 1.9 volte in media. Folorunsho e soci concludono il 37% delle ripartenze, mentre l’ex Kirwan e compagni vanno al tiro nel 32.2% delle volte.

Reggina che prova di più il passaggio filtrante (4.2 contro i 3 a partita della Reggiana), ed è anche in maniera più precisa (40% di riuscita, contro il 33.3% della Reggiana).

Reggina e Reggiana vanno al tiro quasi a braccetto (10.5 amaranto, 9.9 granata a partita) con la Reggiana che registra il 42.2% di tiri nello specchio, mentre la Reggina manda in porta il 37.4% dei tiri tentati.

Media punti delle due squadre, cannonieri e cartellini

Media punti negativa per entrambe le squadre. Reggina con 13 gol fatti e 22 subiti segna -9, Reggiana -4, dovuta a 15 gol realizzati e 19 subiti.

Reggina che commette qualche fallo in più (17) rispetto alla Reggiana (15.8) mediamente. Con 3.4 cartellini gialli Reggina e 3.1 Reggiana, entrambe le formazioni, sono tra quelle che ne ricevono di più.

Per la Reggina Di Chiara con 14 presenze e per la Reggiana Mazzocchi e Radrezza con 12, sono i calciatori con più apparizioni in campo. Crisetig con 1141 e Del Prato con 1040 minuti per la Reggina e Cerofolini con 1055 per la Reggiana, sono i calciatori più utilizzati.

Liotti è il bomber amaranto con 4 reti. Mazzocchi è il calciatore che ha realizzato più gol, 6, nella Reggiana.

Bellomo con 6 ammonizioni e Folorunsho con 5 sono stati i calciatori più sanzionati nella Reggina. I più “cattivi” della Reggiana sono stati Muratore e Varone con 4 gialli a testa.