Reggina-A. Palermo: designato il direttore di gara

Reggina al Granillo per tentare di invertire una rotta che sta diventando molto pericolosa. Di fronte un avversario attrezzato e bel posizionato in classifica, nonostante abbia giocato una gara in meno in virtù del match sospeso con la Nissa. La partita sarà diretta dal signor Alessio Vincenzi di Bologna, che sarà coadiuvato dai signori Filippo Todaro di Finale Emilia e Federico Corbelli di Rimini.