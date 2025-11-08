Reggina: mister Torrisi sull’addio di Montalto

"Non c'è nessun capro espiatorio, è stata fatta una scelta che ha portato alla risoluzione per diversi motivi"

Mister Torrisi risponde alla domanda riguardo la risoluzione consensuale con l’attaccante Montalto: “Montalto ha sempre fatto il suo dovere nel migliore modo possibile, allenandosi bene. Poi la situazione successiva è nata da decisioni della società, ma i dettagli può riferirli solo la dirigenza, sicuramente non è stata una decisione tecnica.

Lo ringrazio per quello che ha dato anche nel periodo in cui ci sono stato io. Comunque condivisa da tutte le componenti la scelta finale. Il male era Montalto? Non c’è nessun capro espiatorio, è stata fatta una scelta che ha portato alla risoluzione per diversi motivi“.