Reggina: il pensiero dell’ex Aglietti sulla squadra amaranto e le ambizioni

" La Serie D è un campionato complicato, ci vuole calma e pazienza, anche se ti chiami Reggina"

Intervista rilasciata dall’ex amaranto Alfredo Aglietti alla testata news.superscommese.it con una parte dedicata alla Reggina e all’inizio di una stagione che nessuno si aspettava:

Esordio in campionato con una sconfitta esterna per la Reggina. Parole dure di Trocini nel post gara contro il CastrumFavara. C’è già da preoccuparsi per il prosieguo della stagione?

“Si può perdere una partita, ma questo aspetto non deve assolutamente preoccupare. I risultati sorprendenti, soprattutto all’inizio del campionato, ci sono sempre, specie quando i carichi di lavoro si fanno ancora sentire nelle gambe. Non c’è soltanto il risultato da considerare, ma è chiaro una sconfitta non fa felice nessuno; però, bisogna restare tranquilli e concentrati, senza creare inutili tensioni all’ambiente.

Da ex, non posso che augurarmi di rivederla tra i professionisti il prima possibile, perché per Reggio sarebbe il minimo. Purtroppo, l’ambiente sta soffrendo molto le situazioni che si sono susseguite negli ultimi anni a livello societario. La Serie D è un campionato complicato, ci vuole calma e pazienza, anche se ti chiami Reggina. La rosa mi sembra di buon livello e Trocini è un allenatore che sa fare molto bene il suo mestiere, per cui resto ampiamente fiducioso per il prosieguo”.