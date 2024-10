Reggina: Alfredo Pedullà aggiunge dettagli all’operazione Menez

Da una trattativa impensabile, alla possibilità che ne possa venire fuori qualcosa. E’ stato il giornalista Alfredo Pedullà il primo a parlare di questo interessamento della Reggina per il giocatore francese Menez (in Italia con le maglie di Roma e Milan) e all’interno del suo sito ne spiega anche i dettagli: “Stanno andando avanti i contatti tra Jeremy Menez e la Reggina.

C’è stato un nuovo aggiornamento tra il club amaranto e il fratello-manager dell’attaccante che è in scadenza di contratto con il Paris FC. La Reggina vuole farsi un grande regalo per la Serie B, ritiene di aver presentato un’offerta molto importante, base biennale con possibilità di allargare fino a un triennale. Menez è un classe 1987, aveva già manifestato il desiderio di tornare in Italia, possibile che abbia qualche altra proposta da altri club.

E’ una situazione che va seguita passo dopo passo, Menez non ha ancora accettato pur essendo evidentemente intrigato, fino a quel momento è inutile correre troppo. La Reggina ritiene comunque di aver formulato una proposta davvero competitiva per la Serie B, con bonus legati a presenze e gol, tenendo conto dello spessore di Jeremy”