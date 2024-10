Reggina: Alfredo Pedullà sul pareggio di Como, poi Galabinov, Rivas ed il Brescia

Solito appuntamento del mercoledi su Reggina Tv con il giornalista Alfredo Pedullà: “Il primo tempo di Como è stato buono, la lettura del secondo va fatta sulla capacità di questa squadra di saper soffrire, in altre circostanze si sarebbe frantumata. Spero che Cortinovis prima o poi faccia gol, si poteva chiudere la prima parte sul 2-0, adesso non resta che battere il Brescia. Galabinov va “accarezzato”, è partito bene poi strada facendo si è smarrito un pò. Era reduce da un anno difficile allo Spezia, è arrivato alla Reggina con una partenza sprint, poi si è fermato ma tornerà ed è importante che lo faccia perchè è un giocatore imprescindibile. Rivas? Ha sofferto sotto la gestione Aglietti ma non solo per responsabilità del tecnico, anche se il modulo adoperato da mister Toscano per lui è quello ideale. La sua rinascita a Como spero sia definitiva, non era facile reagire per lui e per la squadra, che sia una rinascita definitiva possiamo dirlo più avanti”.

Leggi anche

Con il Brescia serve la vittoria

“La Reggina deve aggredire il Brescia, deve dimostrare maturità, mi aspetto una vittoria, siamo a 23 punti, ma siamo stati fermi a 22 per troppo tempo ed ora è il momento di dimostrare di essere usciti dal periodo buio. Putroppo la Reggina in quel periodo è stata allenata male e gestita peggio”.