Reggina: nasce l’area ‘Sviluppo, Marketing e Comunicazione’. Il nuovo staff

AS Reggina 1914 comunica la nascita della nuova area “Sviluppo, Marketing e Comunicazione”, nell’ambito di un più ampio percorso di rafforzamento e riorganizzazione delle strutture interne del Club.

Accanto alla responsabile marketing Consuelo Apa e al responsabile della comunicazione Giuseppe Praticò, entra a far parte del team una nuova figura professionale: Massimo Fiumanò, consulente aziendale, che avrà il compito di coordinare e sviluppare le strategie di promozione del brand Reggina, con particolare attenzione alle attività di valorizzazione commerciale e relazionale.

Contestualmente, il Club annuncia l’ingresso di Pasquale Garreffa all’interno dell’ufficio stampa, in qualità di fotografo ufficiale. Garreffa torna a ricoprire un ruolo già svolto con professionalità tra il 2001 e il 2005, durante gli anni della Serie A, e in particolare nella stagione 2003, quando fu fotografo personale del campione giapponese Shunsuke Nakamura.

AS Reggina 1914 desidera ringraziare Antonino Laganà per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrate nel corso della scorsa stagione, formulandogli i migliori auguri per il prosieguo della carriera e per il nuovo incarico intrapreso.

Il Club augura buon lavoro al dott. Massimo Fiumanò e al sig. Pasquale Garreffa, nella convinzione che il potenziamento dell’area “Sviluppo, Marketing e Comunicazione” rappresenti un passo strategico verso la crescita e il consolidamento dell’identità e dei valori della Reggina.