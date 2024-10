Reggina-Ascoli: prosegue bene la prevendita. Il dato attuale

Si prende sempre più consapevolezza che venerdi sera con una vittoria sull’Ascoli ed i concomitanti risultati che non siano un successo di almeno due delle dirette concorrenti, può portare ugualmente alla qualificazione play off. A prescindere da questo, i tifosi desiderano essere presenti per l’ultima del campionato regolare, ovviamente speranzosi di poter vedere ancora in campo la Reggina. E così è stata accolta favorevolmente l’iniziativa della società che ha ridotto in maniera notevole i prezzi dei biglietti nei settori di tribuna est (gradinata) e le due curve. In questo momento sono circa 3700 i biglietti staccati, si punta ad arrivare almeno a 10.000.

Leggi anche