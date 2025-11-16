Reggina-Athletic Palermo: le formazioni ufficiali. Summa subito dentro, c’è anche Pellicanò
Torna Gatto nell'undici titolare, Sartore parte dalla panchina
16 Novembre 2025 - 13:40 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Reggina-Athletic Palermo gara valida per la 12ª giornata del campionato di Serie D girone I:
REGGINA (4-2-3-1): Summa; Palumbo, D. Girasole, Adejo, Gatto; Mngo, Barillà; Edera, Di Grazia, Porcino; Pellicanò All. Sorci
A disposizione: Lagonigro, Distratto, Salandria, R. Girasole, Ferraro, Lanzillotta, Correnti, Grillo, Sartore.
ATHLETIC PALERMO (4-3-2-1): Bitzinis; Rampulla, Crivello, Sanchez, Mazzotta; Varela, Maurino, Bova; Bonfiglio; Zalazar, Micoli. All.: Ferraro
A disposizione: Greliak, Torres, Bongiovanni, Matera, Vesprini, Anzelmo, Panaro, Mori, Faccetti
Arbitro: Alessio Vincenzi (Bologna). Assistenti: Filippo Todaro (Finale Emilia), Federico Corbelli (Rimini)