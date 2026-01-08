Reggina: le prime parole dell’attaccante Angelo Guida

Dopo averlo seguito, inseguito e superato una agguerrita concorrenza, la Reggina si è assicurata l’attaccante della Cavese Angelo Guida, arrivato in amaranto con la formula del prestito. Il giocatore si dice entusiasta di questo suo nuovo percorso, dichiarandolo ai microfoni ufficiali del club: “Sono orgoglioso di essere qui. Darò tutto per la Reggina e Reggio Calabria. Forza Reggina”.