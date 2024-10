Reggina: interessa un attaccante, ma si attende il Genoa

Quando parlavamo di vantaggi e svantaggi dell’attuale calciomercato della Reggina, facevamo riferimento, nel secondo caso, alla impossibilità di poter approfondire determinati discorsi con quelle società oggi impegnate a raggiungere il proprio obiettivo.

E’ il caso del francese Charpentier, attaccante in forza all’Avellino, sul quale risulta un forte interessamento del Genoa, squadra che battaglierà da adesso e fino alla fine di questa stagione, per mantenere la serie A. Ricordiamo che la prima sessione di trattative si apre ufficialmente il prossimo primo settembre e fino a quella data si potranno sottoscrivere solo contratti preliminari.

Ma tornando al Genoa ed a Charpentier, per i rossoblu diventa prima fondamentale capire quale sarà il suo prossimo campionato, visto che oggi lotta per evitare la retrocessione e solo in un successivo momento, nel caso in cui dovesse arrivare al calciatore francese, pensare di poterlo cedere in prestito o tenerlo.