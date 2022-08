In fase di completamento il reparto offensivo della squadra amaranto, si farà di tutto per esserlo prima dell'inizio della stagione

Nuovo indizio social pubblicato dalla Reggina sui suoi profili, quesa volta un emblematico armadio.

Il riferimento è chiaro, "El Ropero" sta per essere ufficializzato e a breve si unirà con la squadra nel ritiro di Lamezia. Con l arrivo di Santander e quello atteso di Gori, potrebbe essere conclusa la campagna acquisti della Reggina per quello che riguarda il reparto offensivo, o forse no. Ci sono infatti valutazioni in corso su Montalto e interessamenti per Gassama.