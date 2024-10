Reggina, ansia e attesa per l’apertura della prevendita. Basteranno quattro giorni?

Ma quando verrà aperta la prevendita? Incredibile come in ogni angolo della città non si parli di altro. Eppure la società ha specificato in un comunicato che, per motivi non dipendenti dalla propria volontà, sarà domani il giorno in cui si potrà dare il via all’acquisto. Ci si chiede come mai non lo si è potuto fare nella giornata di oggi ed insieme a questo aumenta la preoccupazione che verte su due aspetti: il primo è quello delle inevitabili file ai punti prevendita e presso la biglietteria ufficiale, l’altro sulla paura di non potercela fare e quindi con il rischio di non essere tra i protagonisti sugli spalti del play off.

Leggi anche

In tutto questo spingono gli abbonati su quello che dovrebbe essere il diritto di prelazione per l’acquisto del tagliando che la società comunque ha fatto intendere verrà consentito di poterlo esercitare, con modalità che verranno esposte nel momento in cui prenderà il via appunto la prevendita.

Si fa in questi giorni anche il toto presenze e da quello che si percepisce la sensazione è che ci possa essere il tutto esaurito. Speriamo che tra prevendita ed ingresso al Granillo, tutto possa procedere in maniera serena.

Leggi anche