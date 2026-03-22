Reggina: siamo in attesa di sapere quali siano le decisioni della società. Sempre che…

Clima pesantissimo in casa amaranto dopo la disfatta interna contro l’Acireale. A fine gara, la società si è presentata davanti ai microfoni con toni duri e parole che lasciano intendere sicuri provvedimenti imminenti.

Il presidente Minniti ha aperto con delle scuse alla tifoseria:

“Abbiamo avuto una breve riunione con il patron Ballarino e fatto delle scelte. Intanto volevamo chiedere scusa alla tifoseria per quello che è successo“.

Ancora più incisivo il patron Ballarino, visibilmente scosso dalla prestazione della squadra:

“Oggi mi sono vergognato pure di me stesso, di questa squadra. Abbiamo preso delle decisioni, non le diciamo adesso, ma non c’entra il mister. Decisioni prese per rispetto della città, entro 24 ore le comunicheremo”.

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Parole che fotografano una situazione ormai compromessa nello lotta al primo posto, ma che non mettono in discussione la posizione dell’allenatore Torrisi. Lo stesso Ballarino ha infatti escluso qualsiasi frattura tra tecnico e gruppo: “I rapporti tra calciatori e tecnico sono forti, nessuna vicenda particolare, lo escludo in maniera categorica“. Allo stesso tempo, dopo essersi assunto in prima persona ogni responsabilità per le scelte fatte, sposta l’attenzione sui calciatori: “Insieme al mister bisogna decidere chi sono i diciotto calciatori che possono proseguire, adesso c’è bisogno di uomini“.

Resta però da capire quali saranno, concretamente, le decisioni annunciate. L’ipotesi venuta fuori dalla conferenza è quella di un taglio netto sull’utilizzazione dei giocatori da adesso e fino alla fine, anche se proprio in virtù di quanto detto proprio da Ballarino riguardo i rapporti tra il tecnico e la squadra, sembrerebbe improbabile che un allenatore comunichi alla proprietà una lista con i tredici elementi da escludere.

La società si è presa 24 ore per ufficializzare i provvedimenti, sempre che i provvedimenti verranno presi. Lo scopriremo tra qualche ora. Magari un primo segnale potrebbe arrivare già mercoledì, quando la squadra tornerà in campo per il confronto con l’Igea Virtus: l’elenco dei convocati potrà offrire indicazioni chiare sulla direzione intrapresa. Domenica prossima l’altra trasferta in casa dell’Athletic Palermo.