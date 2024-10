Reggina, attesa per Baclet e Doumbia, scalpita Martiniello

Per fortuna che c’è abbondanza. Parliamo del reparto offensivo dove continuano a susseguirsi gli infortuni, come già raccontato in altra pagina del nostro giornale.

Adesso Cevoli si troverà di fronte a scelte quasi obbligate, anche se molto dipenderà dal tipo di modulo che intenderà adottare per il suo secondo ciclo sulla panchina della Reggina.

Viola e Tassi fuori causa, con Baclet in dubbio per un colpo alla caviglia e Doumbia non al top della condizione, potrebbe trovare un posto da titolare il giovane Martiniello che, soprattutto in occasione della trasferta di Rieti, ha messo in evidenza indubbie qualità.

Tranne che il tecnico non decida per un reparto avanzato mobile e senza punti di riferimento.

